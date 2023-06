Bambini che non mangiano la frutta? Diventa creativa e la divoreranno

I vostri bambini non mangiano la frutta? Se siete creativi la divoreranno, ecco di cosa stiamo parlando, resterete a bocca aperta!

Se c’è un alimento che tutti dovrebbero mangiare sempre, questo è sicuramente la frutta. Sia gli adulti che i bambini hanno bisogno di mangiarla, perché la frutta porta praticamente solo benefici al nostro organismo, in quanto è ricca di vitamine e sali minerali che autano il funzionamento degli organi e aiutano anche a mantenersi leggeri.

Uno spuntino a base di frutta, secondo i nutrizionisti, dovrebbe essere d’obbligo ogni giorno, preferibilmente anche più volte in una giornata, e l’ideale ovviamente è sempre mangiare la frutta di stagione, così da essere sicuri della sua freschezza e che non sia stata trattata in maniera chimica. L’unico problema è che non tutti amano il sapore della frutta, in particolare i più piccoli, per cui non sempre la mangiano volentieri.

Come fare in questi casi? Sicuramente ci sono tante possibilità per cercare di renderla più gustosa, magari accompagnandola con altri ingredienti, inserendola in un’insalata, accompagnandola alla carne o allo zucchero, anche se sempre senza esagerare. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che con un po’ di creatività potete convincere i vostri bambini a mangiare la frutta senza bisogno di aggiunger altro? Non solo la mangeranno, ma la divoreranno, garantito! Scopriamo insieme come, resterete a bocca aperta.

Bambini che non mangiano la frutta? Ecco come fare: le immagini vi lasceranno a bocca aperta!

Se i vostri bambini non amano la frutta, potete trovare un modo per fargliela mangiare anche quando proprio non vogliono. Vi sembrerà impossibile, perché sappiamo bene com’è difficile convincere un bambino a fare qualcosa che non vuole, soprattutto quando si tratta di dover mangiare qualcosa che non gli piace. Eppure, se si ha la pazienza e la creatività di trovare il modo giusto, anche i bimbi più ‘difficili’ si possono convincere.

Lo sa bene Sarah Lescrauwaet-Beach, artista famosissima su Instagram, dove conta oltre 140mila followers. Come si legge sul suo profilo, Sarah è una ‘food artist’ ed è specializzata nel fare delle creazioni con frutta e verdura. Le immagini che pubblica sono davvero pazzesche, perché lei grazie al suo talento e alla sua creatività riesce a trasformare dei semplici piatti di frutta in vere e proprie opere d’arte. I suoi piatti, infatti, hanno l’aspetto dei personaggi della Disney, o anche di oggetti o animali, o ancora di personaggi famosi.

Come si vede dalle immagini, si va da Harry Potter a Pluto, passando per i personaggi di Winnie The Pooh e i grandi protagonisti dei capolavori Disney. Di sicuro i vostri bambini mangerebbero qualsiasi tipo di frutta davanti a un piatto così!