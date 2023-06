Capelli ricci: diventano splendidi con questi 9 trucchi dei parrucchieri

In molte sognano una chioma riccia ma non sanno come mantenerla o farla risaltare. Ci sono però alcuni trucchetti che possono fare la differenza.

Una ragazza con una corona di ricci naturali può sentirsi invidiata ma sa bene che senza le dovute attenzioni i suoi capelli possono diventare un disastro. Dallo shampoo usato per lavarli al taglio tutto deve essere calcolato per far risaltare questo particolare tipo di chioma. Diversamente la struttura del riccio può essere intaccata e i capelli tendono a gonfiarsi e fare un effetto criniera. Per prima cosa non serve lavarli tutti i giorni ma bastano tre shampoo alla settimana, con il giusto prodotto.

Per restare voluminosi inoltre serve preoccuparsi dell’idratazione del capello e utilizzare un balsamo specifico oppure un’olio naturale. In generale basta applicare prima della doccia per qualche minuto estratto di argan o olio di cocco, anche se i più tradizionali preferiscono usare quello di olive. Altrimenti esistono anche delle maschere apposite in commercio da applicare mentre la chioma è ancora umida dopo il lavaggio.

Un altro consiglio riguarda proprio l’asciugatura dei ricci, per i quali si sconsiglia di ricorrere al phon perché li secca molto. Il metodo migliore è evitare innanzitutto di strizzare i capelli dopo la doccia e passare delicatamente l’asciugamano senza frizionare in modo energico. A questo punto se si ha una chioma lunga si può eventualmente usare il diffusore tenendo una temperatura bassa e abbassando la testa in modo che i capelli pendano verso il basso.

Mantenere i ricci in ogni situazione

Se si devono tagliare i capelli meglio tenere presente che per mantenere intatta la struttura dei boccoli si deve procedere dopo che risultano asciutti. Prima si rischierebbe di rovinarli, e lo stesso vale per chi ama provare le tinte. Quelle che richiedono la decolorazione possono sfibrare i capelli e compromettere i ricci, quindi meglio optare per le tinte all’henné, meno aggressive.

Per quando si pratica attività sportiva in palestra o all’aperto per non rovinare la chioma basta seguire una semplice routine. Un velo di balsamo prima dell’allenamento e legare i capelli con un elastico morbido in uno chignon non troppo stretto. Una volta terminata la sessione uno shampoo può bastare per riportare i ricci come prima. Legarli così aiuta anche durante la notte per non svegliarsi al mattino con una nuvola aggrovigliata in testa. Infine un ultimo trucchetto può fare la differenza nei giorni più temuti da chi ha i capelli ricci, ossia quelli in cui piove. Se i capelli accumulano umidità li si può asciugare con un panno in cotone invece che con il phon.