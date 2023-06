In Italia esiste il Parco Pinocchio, tante attrazioni per grandi e piccini. Ecco dove si trova

Vacanze per tutta la famiglia ma non sapete dove andare? Ecco a voi il Parco Pinocchio: un luogo incantato adatto a grandi e piccoli.

Senza dubbio l’Italia è un Paese ricco di attrazioni per grandi e piccini. Basti pensare ai numerosi parchi giochi che si estendono da Nord a Sud per tutto lo Stivale. Tre le mete nelle quali trascorrere un po’ di tutta in compagnia di tutta la famiglia, ci sono sicuramente Gardaland e Mirabilandia. Due attrazioni talmente rinomate da attirare ogni anno frotte di turisti provenienti da tutto il mondo pronti a salire su ogni tipo di giostra.

Ma non è finita qui. Perché in tutto il Bel Paese esistono anche dei parchi a tema da lasciare letteralmente a bocca aperta sia i più grandi grandi che i più piccoli. Come il Parco Pinocchio, ad esempio. Un luogo in grado di riportare gli adulti indietro nel tempo, e di incantare i più piccoli. Una vacanza oppure una gita che le famiglie di tutto il mondo non possono davvero dimenticare.

D’altronde per quanto la favola di Pinocchio sia nata in Italia, è stata talmente importante che è riuscita a raggiungere ogni angolo del mondo. Impossibile dimenticare tutti i cartoni e i film dedicate ad uno personaggi di fantasia più celebri di sempre. Un vero e proprio fiore all’occhiello di questo Paese. Il Parco Pinocchio è luogo ideale per staccare un po’ dalla città e rinfrancare lo spirito. Raggiungerlo è facile.

La storia di Parco Pinocchio, dove si trova a come nasce

La città che ospita il parco non può che essere Collodi. Luogo che ha dato i natali a questa favola senza tempo. Collodi è in Toscana, più precisamente a pochi passi da Pescia città della provincia di Pistoia. Una volta arrivati al Parco Pinocchio ci si potrà immergere in un percorso a tappe che ricorda molto da vicino tutte le avventure del celebre personaggio. Durante il cammino sarà naturalmente possibile imbattersi nei suoi innumerevoli compagni di viaggio.

Dalla fata turchina al gatto alla volpe passando per l’immancabile mangiafuoco. L’idea di realizzare questo parco a tema nasce nel 1953. Esattamente settant’anni fa. In concomitanza proprio con il settantesimo anniversario della nascita dell’iconica fiaba. Tuttavia, solo nel 1956, tre anni più tardi, ha definitivamente aperto al pubblico. Da quel momento è sempre stato un punto di ritrovo per tutti gli amanti del genere, non solo di Pinocchio. Chiunque abbia amato almeno una favola nel corso della sua vita dovrebbe fare tappa a Collodi.