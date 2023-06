In questi posti da sogno puoi vivere da nababbo con 500 euro al mese

Trascorrere una vacanza o anche trasferirsi in un posto naturalisticamente meraviglioso con un basso caro vita: ecco alcune mete da sogno.

“Mollo tutto e vado via!”: già, ma dove? E per quanto tempo? Ebbene, se la nostra necessità è di “staccare” per qualche settimana per ricaricarci delle nostre energie oppure se stiamo valutando di trasferirci definitivamente in angoli di mondo davvero paradisiaci e, al contempo, a basso costo, ecco alcune mete che fanno per noi.

Ed occorre un “nota bene”: perché il fatto che siano a basso costo non significa che siano luoghi con bassi tenori di vita, tutt’altro. Alcuni di quelli che considereremo sono stati giudicati come i più “felici” sul pianeta, o tra i più belli ed incantevoli da un punto di vista naturalistico e paesaggistico. Ed è possibile mantenersi egregiamente con soltanto 500,00 Euro circa al mese.

Proprio così: poche spese in cambio di ottimi trattamenti. A noi dunque la scelta riguardo al trascorrervi soltanto una breve, ma senz’altro indimenticabile, vacanza rigenerante oppure fare piani di un possibile trasferimento con biglietto di sola andata. Scopriamo quindi quali sono, dove sono e che cosa offrono in base al budget che abbiamo menzionato.

Sette Paesi in cui è possibile vivere bene con 500 Euro (o anche meno) al mese

Ecco la lista aggiornata. Molti di questi Paesi sono già piuttosto noti per offrire servizi da sogno a prezzi particolarmente vantaggiosi, ma vediamo quanti effettivamente ne conosciamo. In ordine alfabetico sono: il Belize, la Cambogia, il Costa Rica, le Filippine, Panama, la Thailandia ed il Vietnam. Una rosa di sette Paesi in cui è possibile vivere con 500,00 Euro al mese o meno godendo di tutti i comfort necessari.

Tra questi il più economico è il Vietnam: ammonta ad una media di 270 Euro l’affitto di una stanza e i costi del cibo sono particolarmente ridotti se paragonati ai nostri. Attenzione però alla sanità: è a pagamento ed il servizio non sempre, purtroppo, è garanzia di qualità. Per questo motivo, meglio stipulare un’assicurazione per accedere all’occorrenza ad ospedali internazionali ben forniti di personale qualificato e strumentazione d’avanguardia.

Il Paese più felice, invece, è il Costa Rica: addirittura il livello di felicità viene misura come il nostro PIL. Una cena al ristorante costa appena 4 Euro e, in termini naturalistici, offre ben dodici diverse aree climatiche, oltre ad offrire tanto dimensioni di tipo metropolitano e urbano quanto foreste incontaminate.

E terminiamo con il Belize: si trova sulla costa orientale dell’America Centrale, si affaccia sul Mar dei Caraibi ed è considerato uno degli ecosistemi marini più belli e ricchi al mondo. Un bilocale costa soltanto 200,00 Euro al mese circa ed il Paese ha un programma di incentivazione al pensionamento (proprio così!) per ritirarsi all’età di 45 anni in modalità “tax free”. Sembra un sogno, vero? Ebbene, può davvero essere considerato tale. Tuttavia, prima del grande passo, meglio forse tastare il terreno con qualche esperienza da “avanscoperta”, in modo da verificare se effettivamente è l’ambiente più adatto per trascorrervi la nostra vecchiaia.