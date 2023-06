Occhio allungato da femme fatale? Con questi trucchi di makeup sarai super sensuale

Con questi trucchi di makeup avrai uno sguardo intenso, basta mettere in atto questi consigli, e vedrai che occhi da sogno!

Quante volte ti sei messa da parte perché hai troppo cose da fare, e devi pensare a tutto tu? La casa non va avanti se non ti occupi delle varie faccende! Triste a dirsi, ma ancora oggi è questo il duro destino delle donne mamme e lavoratrici. In ogni caso, nonostante le numerose attività da portare a compimento, si può trovare un momento per prendersi cura di sé, specialmente quando basta così poco. Puoi avere uno sguardo profondo che cattura l’attenzione grazie a dei piccoli consigli di makeup, i quali una volta attuati, rivoluzioneranno la tua idea di bellezza!

Siamo qui per dirti che la bellezza è uguale alla praticità, quindi non pensare che dovrai perdere chissà quanto tempo per preparare questo makeup, poiché sono proprio questi trucchi che ti faranno ottenere quello che hai sempre desiderato. Non hai bisogno di stare ore davanti allo specchio dimenticando il resto, non dovrai nemmeno stare ai comodi degli altri, perché non ti serve l’aiuto di un professionista per riuscire nel tuo intento.

Farai questo trucco da sola! Basta seguire i consigli passo passo, e vedrai che look! Letteralmente è più facile a farsi che a dirsi, l’occhio allungato si realizza in pochi e semplici gesti. Non credere a chi ti fa sentire inetta, ma ascolta questi consigli, perché anche se sei una principiante potrai farcela senza alcun problema.

Trucchi di makeup infallibili, diventa ancora più bella valorizzandoti!

Quali strumenti sono necessari affinché tu possa realizzare un makeup da vera Femme fatale? Una matita nera sottile in crema, in modo da essere anche sfumabile, ed un eyeliner dalla punta sottile, sono d’obbligo. Consigliamo l’applicatore a penna, in quanto è molto più pratico e semplice da utilizzare, soprattutto se sei alle prime armi o hai poco tempo per stare davanti allo specchio. Infine, ti servirà un pennello sottile dalla punta angolata per sfumare ed allungare il tratto. Impara l’arte e non metterla da parte, sfruttala fino in fondo!

Inizia proprio posizionando in obliquo il pennello, collega in una linea obliqua appunto la punta del naso con la parte esterna dell’occhio e del sopracciglio. Con la matita in crema occorre tirare una linea sottile, e nella parte più interna dell’occhio si riempie la zona picchiettando sempre la matita, anche in modo grossolano. L’importante è stare il più vicino possibile all’attaccatura delle ciglia. Con il pennello si tira verso l’alto e l’esterno.

Aspetto fondamentale è concentrare la matita sulla parte esterna, mai in quella centrale la quale deve restare vuota per creare l’effetto allungato. Infatti, è proprio in questa fase che si realizza la codina interna, cioè l’inner corner, senza però passare dalla parte centrale, la quale resta senza trucco. Cosa bisogna fare? Nessun triangolo, basta tirare una linea dalla parte interna a quella esterna, ed il gioco è fatto! Come si fissa il colore?

Si può optare per due scelte, prendere un eyeliner e ripassare il tutto, oppure fare lo stesso lavoro già fatto, ma con le polveri. Dall’ombretto al bronzer, l’importante è seguire gli stessi movimenti. Il trucco sta proprio nel creare la struttura delineata con la matita, il resto è una scelta personale, la tecnica giusta la fa proprio questo strumento. Infine, l’ultimo dettaglio è proprio ricreare un effetto di luci ed ombre, accentuando la luminosità interna dell’occhio, senza toccare l’inner corner, con un ombretto brillantinato!

Che aspetti? Impara questa tecnica, e poi personalizza il tuo look, diventa ciò che ti fa stare bene, sii felice, e amati prendendoti cura di te!