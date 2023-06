Risparmiare sul bucato: energia, tempo e fatica, i trucchi che ti migliorano la vita

Stai facendo il bucato ma hai pochissimo tempo come sempre? Ecco i trucchi che puoi mettere in pratica. Sono super funzionali.

Per fare le varie faccende domestiche abbiamo sempre meno tempo. La nostra vita è super impegnata tra lavoro, figli e qualche momento per noi? Noi oggi vi vogliamo svelare alcuni trucchi per risparmiare sia tempo che denaro quando facciamo il bucato.

Sei curioso? Perfetto, nelle prossime righe troverai la soluzione alla tua domanda. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo cosa possiamo fare!

Bucato e risparmio? Ecco come fare.

A chi non piacerebbe lavare meno e risparmiare allo stesso tempo? Noi oggi vi vogliamo svelare qualche trucco che ci permette di unire queste due situazioni molto interessanti. Si perché a chi non piace ridurre il costo della bolletta? A tutti.

In questi mesi abbiamo subito aumenti di qualsiasi cosa. La luce ed il gas poi hanno toccato punti mai visti primi mettendo in seria difficoltà moltissime famiglie italiane. Ecco quindi che tutti i consigli per limitare un pochino la spesa mensile sono assolutamente ben accetti.

Fare il bucato è un’impegno quasi giornaliero per alcune famiglie, ecco quindi che farlo in modo ottimale risparmiando anche tempo diventa un piacere. Ma iniziamo come prima cosa dal risparmio economico. Fare la lavatrice ci conviene assolutamente la sera. Ovviamente dobbiamo sapere che tipo di contratto abbiamo. Quasi sempre è biorario, quindi in questa fascia paghiamo meno.

Ricordiamoci poi di fare la lavatrice quando è piena e a temperature comprese tra i 40 ed i 60 gradi. Se poi il nostro elettrodomestico ha la funziona ECO preferiamo sempre questa. Così facendo risparmiamo sia acqua che corrente. Sta arrivando la bella stagione quindi basta con l’asciugatrice. Stendiamo i nostri panni fuori. Arriviamo adesso ai detersivi.

Quando prendiamo il nostro sapone, molto spesso è indicato un quantitativo da utilizzare, noi vi consigliamo di utilizzarne la metà, specialmente se parliamo di un sapone liquido. E se amiamo le monodosi? Sono solitamente più costose e possono lasciare anche dei residui su i nostri capi. Noi vi consigliamo il detersivo liquido aggiungendo un po’ di aceto o di bicarbonato.

Il motivo? Il primo funziona anche come ammorbidente per i panni. Sapete poi che se volete risparmiare veramente dovresti acquistare i detersivi alla spina? Siamo arrivati ad un’altro trucchetto. Quello su come risparmiare tempo che è sempre pochissimo!

Come prima cosa impariamo a cambiare i nostri panni con le giuste tempistiche. Noi vi consigliamo di avere in casa un appendiabiti quello che sta in piedi per intenderci. Mettiamolo sul balcone o vicino ad una finestra e riponiamo i nostri vestiti appena tolti. Quindi jeans o giacche. Se li abbiamo indossati per poco tempo e non sono sporchi non li laviamo ma facciamo prendere solamente aria e odore di fresco.

Possiamo metterli nuovamente nell’armadio ed utilizzarli un’altra volta. In questo modo avremmo risparmiato il tempo di fare la lavatrice ed anche i soldi del sapone e della corrente. Non male no?