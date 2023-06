Se stai uscendo con un divorziato ci sono alcune cose che devi sapere: 8 consigli per evitare di soffrire

Stai uscendo con un uomo che ha divorziato o che è in mezzo alla pratica? Ecco che cosa ti devi aspettare.

Quando si dice che l’amore è cieco non si sta affatto mentendo, poiché ci si può innamorare di chiunque, a prescindere dalla situazione che quella persona sta vivendo.

Infatti può succedere di iniziare una frequentazione come una persona che ha già avuto un matrimonio alle sue spalle, e che ha già ottenuto il divorzio oppure che sta concludendo tutte le pratiche necessarie per ottenerlo. Ovviamente non si tratta di persone con cattive intenzioni o che potrebbero fare soffrire volontariamente vero la ma si tratta di una situazione diversa rispetto a chi non è mai stato sposato. Per questo è bene sapere come gestire al meglio una relazione del genere per evitare di soffrire.

Cosa aspettarsi da una relazione con una persona divorziata

Stare insieme ad una persona divorziata comporta alcune specificità che è bene conoscere visto che il divorzio lascia delle cicatrici emotive difficili da rimarginare e può influenzare la capacità di instaurare una nuova relazione stabile, e al tempo stesso può influire sulle priorità della persona.

Ecco proprio per questa ragione 8 consigli per sapere che cosa ti aspetterà e non farti trovare impreparata di fronte a questa nuova situazione.