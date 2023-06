Arriva il caldo e soffri di pressione bassa? Ecco cosa mangiare e cosa evitare

Il caldo è ormai arrivato e per non soffrire di pressione bassa è importante sapere cosa mangiare in modo tale da evitare di stare male.

Il caldo può diventare un vero e proprio nemico della salute e quando arriva è importante intervenire in maniera efficace cosi da evitare di andare incontro al rischio di soffrire di pressione bassa. A tal proposito, è importante sapere che ci sono alimenti che possono aiutare a migliorare la situazione, altri che invece tendono a peggiorarla.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito ad un problema che può diventare anche molto grave se non si corre subito ai ripari. L’alimentazione in questo senso risulta essere un valido alleato della propria salute e per questo non deve essere assolutamente sottovalutata.

Caldo e pressione bassa, cosa mangiare e cosa no

Quando si è in presenza di valori della pressione bassa, si parla di ipotensione. Si tratta, in particolare, di una condizione che solitamente presenta una sintomatologia ben precisa. Tra i sintomi più diffusi ci sono stanchezza, giramenti di testa, svenimenti o ancora generale spossatezza. Ciò detto, a determinare la condizione in esame è uno scorrimento del sangue più rapido che presenta diverse cause. Solitamente, a soffrirne sono le donne che si trovano in stato interessante ma anche coloro che assumono determinati farmaci o che non prestano particolare attenzione all’alimentazione.

Questa infatti può determinare un miglioramento della propria condizione o anche un peggioramento a seconda dei casi. A tal proposito, stando a quanto dicono gli esperti sono da evitare gli alcolici dal momento che fungono da vasodilatatori. In questo senso, finiscono per causare uno scorrimento del sangue più rapido con il successivo abbassamento della pressione. Da evitare sono anche gli alimenti che presentano un elevato quantitativo di zuccheri. Questi infatti oltre ad essere poco nutrienti finiscono per appesantire l’organismo rendendo più difficile la digestione: il risultato è un abbassamento della pressione arteriosa.

Non tutti sanno, poi, che anche le bevande bollenti possono peggiorare la situazione. In particolare, ciò è dovuto al fatto che il calore finisce per aumentare la sudorazione, dilatare i vasi sanguigni e determinare un calo della pressione sanguigna arteriosa. Alla luce di quanto detto, è bene sapere quelli che sono invece i cibi che aiutano a migliorare la propria condizione. Tra di essi ci sono sicuramente la frutta e la verdura. Gli esperti consigliano nello specifico di consumare grandi quantità di zucchine, fagiolini, pomodori ma anche pesche, ananas e banane. Queste in particolare sono ricche di potassio che contrasta valori pressori bassi.

Estremamente consigliato è anche il cioccolato dal momento che presenza sostanze energizzanti estremamente efficaci che consentono di evitare bruschi balzi della pressione. Infine, non può non essere citata l’acqua. In questo caso, gli esperti consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno, in modo tale da reintegrare i liquidi che tendiamo a perdere attraverso la sudorazione, soprattutto in estate.