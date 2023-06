Bagno al mare con i delfini? Questa meraviglia puoi viverla anche in Italia: ecco dove

Se i delfini sono i tuoi animali preferiti e sogni di poter fare il bagno con loro, in Italia è possibile: ecco dove devi andare

Estremamente intelligenti e territoriali, i delfini sono tra gli animali del mare più apprezzati. Grandi e bambini, negli acquari, si incantano nel vederli nuotare e si emozionano quando la curva della loro bocca sembra accennargli un sorriso. Iconiche sono anche le scene di addestramento, dove i delfini si mostrano perfettamente in grado di capire ed eseguire alcuni comandi e sanno dare vita a spettacoli di rara bellezza. Se il tuo sogno è nuotare con loro, ecco in Italia dove li puoi trovare.

Se non ti basta vederli al di là di un vetro quando vai all’acquario e desideri invece incontrarli faccia a faccia, liberi nel loro ambiente naturale, devi sapere che in Italia sono diverse le zone in cui i delfini nuotano tranquillamente. Scoprile tutte e scegli qual è la più vicina a casa tua o quella perfetta per le tue vacanze estive: ti regalerai un sogno.

Nuotare con i delfini: le località in Italia in cui è possibile farlo

Una località di rara bellezza, dov’è possibile vedere i delfini nuotare nel mare ed andare anche a vederli da vicino con delle visite guidate, è il Santuario Pelagos, al largo della Liguria nel Mar Mediterraneo. Questi meravigliosi cetacei, però, ci sono anche nell’affollato Golfo di Taranto, nel Mar Ionio: qui li potete vedere compiere le loro fantastiche evoluzioni. La Jonian Dolphin Conservation vi consente anche di vivere delle esperienze immersive, portandovi al largo delle coste pugliesi proprio per vedere i delfini da vicino.

Stesso discorso per l’Isola d’Elba che, grazie alla ricchezza del suo plancton, ospita nel suo mare delfini, balenottere ed anche capodogli. E perché non godersi una vacanza alle Isole Tremiti? Sebbene siano più difficili da avvistare, quelli che abitano in queste zone talvolta si avvicinano alle imbarcazioni dei pescatori, regalandogli un’emozione davvero unica.

Nel 2020, complica la pandemia e il pressoché assente traffico navale, i delfini sono stati avvistati anche nel Golfo di Trieste, così come davanti al Castello di Miramare: chi ha avuto la fortuna di vederli, ne è rimasto affascinato. Molto visibili, invece, quelli al largo del Golfo dell’Asinara, in Sardegna. Ce ne sono alcuni esemplari anche nel porto di Ancona, bellissima cittadina delle Marche affacciata sul Mar Adriatico: se siete in zona, provate ad avvistarli.