Come lavare meglio i panni e spendere meno: fai sempre la lavatrice nel nuovo modo

Vuoi risparmiare tanti soldi? Ecco un metodo incredibile per fare la lavatrice mettendo da parte qualcosa. Rimarrai senza parole.

Come tutti noi sappiamo molto bene, purtroppo i soldi sono sempre meno e quello che dobbiamo comprare, sia di prodotto fisici che di consumi aumenti sempre di più. Ecco quindi che anche fare la lavatrice diventa qualcosa di particolare al quale fare attenzione.

Noi oggi però vi vogliamo dare una mano indicandovi come potete fare sempre nello stesso modo ma risparmiando un bel gruzzoletto. Siete curiosi di sapere in che modo? Scorri le prossime righe del nostro articolo per scoprilo, rimarrai molto sorpreso.

Lavatrice? Ecco il modo migliore per risparmiare

Molto spesso ci fasciamo la testa cercando la soluzione a piccoli problemi di ogni giorni ma non pensiamo che quella più semplice sia la migliore. Abbiamo tutti noi imparato a risparmiare, quindi a togliere le spine dalla corrente, oppure a cambiare le lampadine con quelle a basso consumo.

Un’elettrodomestico, però, che consuma moltissimo non possiamo di certo eliminarlo. Parliamo della nostra cara lavatrice. Come sappiamo molto bene consuma molta corrente e acqua, ma ci aiuta con la pulizia dei vestiti, quindi non possiamo di certo fare a meno di lei.

Stando ad una recente intervista di Georgia MaCorkill, ovvero un docente di moda presso RMIT al Guardian, noi facciamo molte più lavatrici del dovuto. Vediamo che cosa ci consiglia per risparmiare. Iniziamo dal non mettere i panni nel cesto della lavanderia o per terra. E’ bene appenderli vicino ad una finestra dove arriva il sole. In questo modo prenderanno aria e li laveremo solamente quando c’è un effettiva necessità, come ad esempio i jeans, o le giacche.

Questo non vale per la biancheria intima o le magliette che entrano in stretto contatto con la pelle. Ricordiamoci poi di accendere la nostra lavatrice solamente quando è piena. Non facciamola a metà carico. Altro consiglio, controlliamo sempre bene la temperatura che abbiamo impostato. Più sono alti i gradi e più consumiamo! Prendiamoci poi sempre cura del nostro elettrodomestico. Bisogna pulire il filtro e svuotarlo periodicamente.

Si consiglia anche di utilizzare meno detersivo ma di buona qualità! Ma qual’è la formulazione migliore? Quello liquido. Le caps non sono vantaggiose ne per chi le compra ma nemmeno per l’ambiente. Il prezzo ovviamente non indica il prodotto migliore. Leggiamo sempre le sue caratteristiche. E per quanto riguarda l’ammorbidente? Non occorre assolutamente. Aumenta solamente la nostra spesa. Dall’indagine condotta parliamo di 425 euro in più, all’anno, sulla bolletta.

Ricordiamoci poi, dato che la bella stagione sta arrivando, è bene stendere i panni al sole. L’asciugatrice adesso va in pensione. Stando anche in questo caso ad uno studio, sembra che il suo costo è tra i 28 centesimi e 1,89 dollari. Se la utilizziamo tutti i giorni incide moltissimo in bolletta.

Ecco quindi che con tutte queste piccole accortezze potremmo effettivamente risparmiare sulla bolletta della luce e dell’acqua continuando ad utilizzare la lavatrice ma in modo coscienzioso.