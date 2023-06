Ilary Blasi la foto-dedica del fan è troppo sfrontata, la conduttrice sbotta: “Sei pazzo”

Ilary Blasi alle prese con l’esuberanza dei fan: la reazione della conduttrice ad un commento non passa inosservata, eccola.

Mentre continua a condurre brillantemente L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è costantemente sotto i riflettori anche lontana dal piccolo schermo. La conduttrice romana, dopo l’addio a Totti, ha iniziato una nuova fase della sua vita risultando non soltanto più popolare che mai, ma anche amatissima.

Con tutta la sua personalità è ormai diventata per molti una vera e propria icona e, con la sua sensualità e tagliato da poco il traguardo dei 42 anni, è ancora osannata da tutti come sex symbol del nostro mondo dello spettacolo. Non è dunque strano che, sui social, la conduttrice abbia un seguito veramente smisurato, tanto che i suoi post ottengono sempre migliaia di like e commenti.

In questi ultimi mesi non sono mancate su Instagram alcune foto dove Ilary ha sfoggiato una bellezza dirompente, lasciando tutti quanti senza fiato; sempre sui social, però, pare che un follower si sia lasciato andare un po’ troppo e la reazione della Blasi non si è fatta attendere. Ecco cosa ha risposto, da non credere.

Ilary Blasi e il gesto del fan: la reazione della conduttrice

L’amore per Ilary sembra non avere limiti per molti, tanto che di recente, un fan ha pubblicato su Instagram (tramite la sezione delle stories) la foto di un tatuaggio raffigurante l’autografo della conduttrice. A quanto pare il ragazzo in questione ha incontrato la Blasi durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, promettendole di tatuarsi sul braccio il suo autografo.

Mantenendo la parola, ha mostrato il risultato scatenando la reazione sorpresa della conduttrice, che ha ricondiviso sul suo profilo la storia con la foto esprimendo tutto il suo sgomento sul gesto incredibile del suo fan.” Sei pazzo” scrive la conduttrice, con tanto di cuore, in risposta ad un gesto che forse nemmeno lei si aspettava.

Stando per molti anni al fianco di Totti sa bene a cosa può arrivare l’amore dei fan (non è raro trovare romanisti con tatuaggi dedicati all’ex-capitano giallorosso) ma forse non le era mai capitato di vedere il suo autografo impresso sulla pelle di qualcun altro. Un gesto incredibile che dimostra quanto, a praticamente vent’anni dal suo esordio, la Blasi sia una delle conduttrici più amate.