“Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere”, le lacrime di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è commossa per una situazione ben precisa che ha deciso di svelare ai fan. Ecco quale.

Michelle Hunziker è solita tenere aggiornati i suoi numerosi fan che la seguono su Instagram e che sono 5,6 milioni. Video, scatti della sua vita privata, del lavoro, eventuali backstage sono all’ordine del giorno per i suoi follower. Negli ultimi giorni ha lasciato tutti di stucco con un’affermazione che ha messo in allerta chi la segue . Ecco cosa ha detto e perché.

Sembrava ieri quando la neonamma Aurora ha annunciato ciò che si rumoreggiava già da tempo e cioè la sua gravidanza. A quel punto sono seguite le manifestazioni di gioia ed entusiasmo dei famosi nonni del piccolo'”Imperatore”. Sia la conduttrice che il cantante di Più bella cosa sono due nonni che camminano a 3 metri da terra ormai da due mesi, cioè da quando il loro erede è venuto al mondo circondato dall’amore di tutti loro e dei fan.

Tra nonna Michelle Hunziker che lo riempie di coccole e nonno Eros che lo vorrebbe al più presto sul palco a cantare con lui il bebè primogenito della presentatrice e di Goffredo Cerza è sempre al centro dell’attenzione. Ma che cosa fa piangere la bionda imprenditrice? Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Michelle Hunziker: il suo cuore si scioglie e anche quello dei fan

Di recente Michelle Hunziker ha postato un breve video in cui con le lacrime agli occhi dichiara: “ogni volta che lo guardo mi viene da piangere” riferendosi al tenero fagottino di 2 mesi che tiene tra le braccia e a cui dà il biberon: Cesare Augusto, il suo primo nipote. Dall’altra parte dello smartphone Aurora Ramazzotti commenta: “perché mi somiglia?“.

A quel punto la showgirl di origine svizzera, continuando ad accudire il neonato spiega seria che sì è per quel motivo, per il fatto che il bimbo somigli molto a sua figlia maggiore e, in generale, perché la vita è pazzesca. Chissà se l’affascinante conduttrice si riferisce a tutto quello che hanno passato, come famiglia: i due divorzi, la setta ai tempi di Eros Ramazzotti, i problemi adolescenziali della figlia e via dicendo per arrivare alla meraviglia che ora tiene in braccio.

Il piccolo Cesare, nel frattempo, è inconsapevole di tutto questo, come dovrebbero esserlo i bambini e si gode il suo biberon di latte. I fan non possono che essere inteneriti da questo quadretto, tre generazioni insieme e in armonia. Cosa volere di più?