Ora puoi risparmiare tantissimo su luce e gas: cosa cambia e come devi adeguarti

Finalmente si potrà pagare l’energia un po’ meno. Ecco come adeguarti per poter risparmiare tantissimo su luce e gas

La guerra in Ucraina e l’invasione russa hanno scatenato una crisi energetica che ha avuto un impatto significativo non solo sull’Ucraina stessa, ma anche sull’Italia e sull’intera Europa.

Un effetto immediato di questa crisi è stato l’aumento incredibile del prezzo delle bollette energetiche, lasciando molti consumatori preoccupati per il futuro. Tuttavia, non tutto è perduto. Nonostante i rincari energetici, infatti, è possibile attuare metodi che ci permettono di risparmiare tantissimo su luce e gas. Nel resto dell’articolo, esploreremo diverse strategie e soluzioni per adeguarsi a questa nuova realtà energetica e risparmiare considerevolmente su luce e gas. Continua a leggere per scoprire come fare.

Ecco come risparmiare tantissimo su luce e gas

L’aumento dei prezzi dell’energia rappresenta una sfida significativa per molte famiglie, mettendo a dura prova i bilanci domestici già tesi. Quando le bollette energetiche si alzano, le famiglie possono trovarsi costrette a fare scelte difficili tra il mantenimento del calore, l’illuminazione adeguata e altre necessità quotidiane. Tuttavia, anche in questo contesto di crisi energetica, ci sono molte azioni che si possono intraprendere all’interno del proprio ambiente domestico per ottenere risparmi significativi su luce e gas.

Nel resto dell’articolo, offriremo consigli pratici su come utilizzare in modo efficiente i propri elettrodomestici, ottimizzare l’illuminazione, controllare la temperatura e implementare piccoli cambiamenti che possono fare una grande differenza nel ridurre le bollette energetiche.

Per risparmiare sulla bolletta energetica, ottimizza l’utilizzo della lavastoviglie e della lavatrice. Assicurati di utilizzare entrambi gli elettrodomestici a pieno carico e sfrutta il programma di lavaggio eco della lavastoviglie, anche se richiede più tempo. Se hai fretta, puoi usare un programma normale sulla lavastoviglie, ma impostando temperature più basse e disabilitando l’asciugatura che consuma molta energia.

Nella lavatrice, privilegia temperature basse (30-40 °C), poiché i detersivi per il bucato sono efficaci anche a queste temperature, e scegli il programma eco. Inoltre, verifica i consumi effettivi della tua lavatrice, poiché la classe energetica dichiarata potrebbe non riflettere il reale profilo di utilizzo.

Infine, ricorda di utilizzare al meglio il frigorifero e il forno per risparmiare energia. Evita di inserire cibi caldi nel frigorifero e cerca di tenere il frigo aperto solo quando necessario (ad esempio, durante la sistemazione della spesa utilizza la funzione dedicata, se disponibile). Mantenere il frigo ordinato favorisce una migliore circolazione dell’aria e prestazioni ottimali. Se il tuo frigorifero non è del tipo “no frost”, ricorda di sbrinarlo regolarmente per mantenere l’efficienza.

Per quanto riguarda il forno, se possibile, utilizza la cottura combinata con fornelli o microonde per risparmiare tempo ed energia. Se stai pensando di acquistare un nuovo forno, valuta un modello combinato. Evita i modelli di grandi dimensioni, poiché richiedono il 150% in più di energia rispetto a quelli più piccoli (come ad esempio quelli da 60 cm).