Piegare da soli le lenzuola matrimoniali: il metodo è incredibilmente semplice e risparmi tempo e fatica

Se vi trovare a casa da soli e avete necessità di piegare le lenzuola matrimoniali, esiste un trucchetto che vi sarà molto d’aiuto. Scopriamolo insieme

Quante volte ci troviamo a dover piegare diverse lenzuola matrimoniali ma siamo soli. Tutti sono ben consapevoli del fatto che ottenere un buon risultato con lenzuola così grandi e senza il supporto di una seconda persona sia davvero difficile ma piegarle male si tradurrebbe in un maggior spreco di spazio negli armadi oltre a ‘rovinare’ le pieghe che abbiamo dato alle lenzuola con il ferro da stiro.

Esistono però alcuni trucchi utili per averle sempre in ottimo stato e senza il minimo sforzo: uno dei principali segreti è racchiuso nel cosiddetto Metodo KonMari ideato dall’esperta dell’arte del riordino Marie Kondo. Un vero e proprio metodo salvaspazio applicabile alla biancheria di casa, lenzuola comprese, per aver tutto sempre pronto all’uso.

Lenzuola matrimoniali, come piegarle da soli? Il metodo KonMari vi sarà d’aiuto

La tecnica da seguire, nel caso abbiano gli angoli, prevede di allargare il lenzuolo per poi stenderlo su una superficie piana e liscia, rivolgendo verso l’alto i lati elasticizzati. A questo punto il lenzuolo andrà piegato con gli angoli a metà prendendo i due angoli alla base per poi sovrapporli agli angoli superiori. Il passo successivo consiste nell’unire gli angoli, inserendone uno all’interno del sottostante, prima di chiudere ai lati ripiegando i tre bordi del lenzuolo.

Per prima cosa bisognerà piegare verso l’interno i due bordi esterni, per poi richiudere la parte superiore verso il centro. Vi troverete con il lenzuolo piegato a rettangolo con la lunghezza maggiore dell’altezza: l’altezza andrà ridotta ancora piegando il lenzuolo ad angoli, andando a ripiegare verso il centro il bordo e poi nuovamente verso il basso così da ottenere una lunga striscia.

Ancora, andrà afferrata la sezione superiore del lenzuolo piegandola verso il basso e sovrapponendola alla sezione centrale la quale a sua volta andrà ulteriormente ripiegata verso il basso. L’ultimo passaggio prevede di piegare la sezione di destra verso il centro e di ripiegare la nuova sezione centrale verso sinistra così da ‘impacchettare’ il lenzuolo.

Ma come piegare le federe? Anche in questo caso andranno appoggiate aperte su un piano suddividendole in tre sezioni lunghe ovvero una superiore, una inferiore ed una centrale. La striscia superiore andrà ripiegata su quella centrale e la nuova centrale sull’ultima fascia. La medesima operazione andrà effettuata anche in direzione orizzontale facendo in modo che grinze, pieghe vengano meno e che gli angoli coincidano tra loro.

Volendo ad ogni passaggio è possibile passare il ferro da stiro. Una volta effettuato questo con tutte le federe sarà possibile sistemarle dentro al lenzuolo con angoli e creare un ‘pacchetto’ da riporre comodamente in un armadio o nei cassetti, senza sprecare spazio e senza che le lenzuola si spiegazzino.