Prima di accendere il condizionatore non dimenticare di pulirlo: così usi solo prodotti naturali

Sta arrivando il momento di accendere i nostri amati condizionatori? Ricorda che prima devi pulirli, altrimenti ti costerà molto caro. Ecco come.

Il caldo piano piano si sta avvicinando alle nostre case e di conseguenza iniziamo a tirare fuori dalle cantine i ventilatori. In moltissime case però ci sono i condizionatori a parete che possiamo accedere. E’ importantissimo però pulirli prima di farlo.

Scopriamo insieme in che modo completamente naturale e senza spendere una fortuna. Siamo certi che abbiamo già tutto in casa. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo come pulire per risparmiare anche i soldi in bolletta.

Condizionatori? Puliamoli prima di accenderli

Sappiamo tutti che l’estate ed il caldo sono veramente dietro l’angolo e come possiamo prepararci al meglio alla bella stagione? Ovviamente prendendoci cura del nostro caro condizionatore. Se non facciamo una bella pulizia potremmo avere dei problemi e soprattutto un consumo eccessivo in bolletta. Ecco perché è davvero importante farlo.

Ma iniziamo subito senza indugiare. Come prima cosa dobbiamo lavare i filtri. Loro hanno accumulato la polvere per tutto l’anno e di conseguenza hanno bisogno di una bella pulita. Togliamoli quando, ovviamente, è spente il condizionatore. Leggiamo bene in che modo sul libretto d’istruzioni. Passiamo poi alla loro pulizia. Ci occorre l’aceto e l’acqua tiepida.

Possiamo anche utilizzare il sapone di Marsiglia se vogliamo che rilasci un pochino di profumo. Una volta lavati ed asciugati in modo impeccabile possiamo inserirli nuovamente nel nostro condizionatore. Bisogna prestare attenzione anche alla pulizia della griglia del condizionatore. Ma cosa ci occorre in questo caso? Un pennellino con il quale passeremo una soluzione fatta di acqua e limone. Possiamo anche inserirla in un contenitore spray e nebulizzare il tutto.

Anche qui asciughiamo per bene prima il tutto e poi accendiamo il condizionare. E per quanto riguarda la parte esterna dobbiamo fare qualcosa? Assolutamente si! Utilizziamo nuovamente il sapone di Marsiglia oppure il bicarbonato di sodio. Lo ripetiamo nuovamente ma il condizionatore deve essere spento. Accendiamolo, o meglio attacchiamo la spina solo quando è perfettamente asciutto.

Come avete visto è super semplice pulire il nostro condizionatore e spesso non occorre chiamare il tecnico. Solamente in alcuni casi, se necessitiamo di una pulizia approfondita sarà il caso di contattarlo. Quindi adesso avete tutte le informazioni controllate bene il condizionatore e capite se è qualcosa che potete fare da soli oppure no. E’ importante farlo adesso per risparmiare anche in bolletta, cosa che fa sempre bene dato che si avvicinano anche le ferie!