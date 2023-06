Valorizzare gli occhi quando si portano gli occhiali: i truccatori spiegano trucchi ed errori da evitare

Non permettere che gli occhiali nascondano i tuoi occhi: con questi trucchi li potrai valorizzare e dargli finalmente giustizia.



Un tempo, indossare gli occhiali da vista era quasi vista come una vergogna. Oltre alle solite prese in giro, si viveva quasi un vero e proprio imbarazzo a mostrarsi in pubblico in questo modo. È anche vero che le montature di un tempo erano piuttosto brutte e non facevano altro che appesantire il viso. Fortunatamente le cose adesso sono cambiate anzi, gli occhiali sono diventati un vero e proprio accessorio alla moda.

Attualmente in commercio ci sono davvero tantissime montature tra cui potrai scegliere e tutte sono studiate per adattarsi alla perfezione alla conformazione del tuo visto, valorizzare i punti giusti, dimenticando quel terribile effetto maschera di una volta. C’è però un problema che affligge la maggior parte delle donne che indossano gli occhiali, ossia come truccare gli occhi affinché vengano valorizzati e non camuffati dalle lenti.

Il make-up perfetto per valorizzare gli occhi con gli occhiali esiste: segui questi consigli e sarai perfetta

Il trucco è un elemento che valorizza il viso di ogni donna, deve perciò essere adeguato, non deve risultare eccessivo o creare l’effetto maschera. Oltre a questo, poi, c’è da tenere in considerazione che un make-up sbagliato potrebbe accentuare alcuni inestetismi e minimizzare invece gli aspetti positivi. Una situazione del genere, si presenta quando indossi gli occhiali e non sai come fare per valorizzare gli occhi.

Proprio per questo qui di seguito, ti andremo a mostrare alcuni piccoli trucchetti per ottenere un make-up perfetto anche se indossi gli occhiali.

Non bisogna di certo essere delle make- up artist per riuscire a valorizza i tuoi occhi, dovrai però evitare alcuni piccoli errori per non rischiare di ottenere l’effetto contrario da quello sperato. Cosa fare allora per ottenere uno sguardo da copertina anche se indossi gli occhiali? Ecco qui di seguito tutti i passaggi da seguire: