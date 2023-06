Ami i viaggi avventurosi? Questa è la destinazione più selvaggia a cui non hai mai pensato

Per chi ama i viaggi avventurosi, quest’area enorme e sconosciuta è l’ideale. E vi sorprenderà sapere dove si trova

E’ un po’ come “Into the wild”, il capolavoro di Sean Penn, con le musiche di Eddie Vedder. Si spera, ovviamente, con un finale diverso. Ma ci sono persone che amano le vacanze selvagge, in luoghi incontaminati, magari senza troppe comodità. Ebbene, se anche tu sei tra questo tipo di persone, non puoi assolutamente perderti questa destinazione semisconosciuta.

E’ proprio così. Ci sono persone che sono sempre alla ricerca del brivido che solo l’avventura sa dare. Non le troverai mai in vacanza in una città d’arte. E, d’estate, per loro il lettino in spiaggia sotto l’ombrellone è qualcosa da rifuggire. Non parliamo, poi, di vacanze termali e centri benessere: vade retro!

Viceversa, saranno sempre alla ricerca di luoghi particolari. Di quelli che si possono visitare solo zaino in spalla e e con scarpe adatte all’impresa. Non escludono, quindi, attività estreme, quali possano essere trekking e scalate. E non avrebbero alcun tipo di problema a dormire in tenda, magari in un safari, circondati da bestie feroci.

Come dici? Sei anche tu tra queste persone? Ottimo! Allora per la tua prossima vacanza non puoi perderti questa destinazione, semisconosciuta e selvaggia come poche altre al mondo. Di sicuro non ci hai mai pensato.

Il viaggio più selvaggio che esista

Se si amano questo tipo di destinazioni, solitamente si sarà esperti nel ricercare i luoghi più insoliti dove andare. Ma questa zona, sebbene molto vasta ed estesa, è sconosciuta ai più. Stiamo parlando del Parco Nazionale delle Everglades, un luogo dove natura domina selvaggia, che si estende per ben seimila chilometri quadrati. Ma non lo conosce quasi nessuno.

E’ una delle zone più selvagge e incontaminate al mondo, ma non pensiate che si trovi in un Paese sperduto in chissà quale continente. Si trova negli Stati Uniti. E, per la precisione, in uno degli Stati più noti degli USA: la Florida. Il Parco Nazionale delle Everglades si trova nella parte meridionale dello Stato americano, a poco più di mezz’ora da Miami. Le stranezze della natura: da un lato, una delle città più alla moda del mondo, dall’altro, un’area che sembra essere rimasta ferma a secoli fa.

Il Parco Nazionale delle Everglades è infatti una vera e propria oasi dove poter ammirare vegetazione sconosciuta ai più, come ninfee, piante carnivore, mangrovie e una fauna ricchissima, in cui, essendo, di fatto, una palude, non mancano alligatori e coccodrilli, ma anche i puma, le linci rosse e il lamantino dei Caraibi.

Patrimonio mondiale dell’UNESCO, è quindi l’ideale per gli spiriti maggiormente avventurosi, ma fate attenzione alle sue acque e ai suoi acquitrini, spesso occultati da fili di vegetazione. Il consiglio è quello di affidarvi a visite guidate, che sanno fin dove ci si può spingere. Particolarmente suggestiva quella a bordo della airboat che naviga le varie zone paludose del parco.