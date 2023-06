Attenta a non sbagliare o sembrerai più vecchia: se hai superato i 60 anni ecco i tagli da sfoggiare|Sarai giovanissima

Ecco quale taglio di capelli scegliere per sembrare più giovane: il look perfetto se hai compiuto, o stai per compiere, 60 anni.

Con i consigli giusti eviterai di far sembrare il viso spento e darai grinta a un aspetto deciso e maturo. Ecco come scegliere al meglio.

Se hai superato i sessant’anni o spegnerai tra non tanto 60 candelina allora magari hai voglia di festeggiare questo traguardo con un nuovo look. Se scegli di darci un taglio opta per un hairstyle capace di ringiovanirti in un colpo di forbici.

Tagli di capelli perfetti a 60 anni

Se la tua età si aggira attorno ai sessanta, e hai voglia di rinnovare il tuo look, potresti pensare di partire dall’acconciatura. Il nostro hairstyle è un po’ come una carta d’identità, per cui taglio e colore sono fondamentali per descrivere il nostro carattere. A 60 anni puoi decidere di mostrare come sei fatta scegliendo un look grintoso e sofisticato. Scopriamo dunque i tagli più adatti, capaci di valorizzare un viso maturo, qualsiasi forma del viso tu abbia.

Sicuramente al superati 60 anni sono del tutto sconsigliati i capelli molto lunghi perché è danno al volto un’aria pesante, e invecchiano. Invece sono consigliatissimi i tagli corti anche quelli cortissimi. Qui te ne suggeriamo 5, che potrai chiedere la prossima volta al tuo parrucchiere.