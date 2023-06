Capelli mossi da spiaggia anche senza piastra: i metodi efficacissimi

Con questi sistemi a dir poco geniali puoi avere i capelli mossi da spiaggia senza usare per forza la piastra: il trucco dei parrucchieri.

Capelli mossi effetto naturale da spiaggia: da oggi puoi grazie a questi sistemi fai da te svelati dagli esperti. Al contrario di quanto si possa pensare, non devi per forza usare la piastra o altri appositi strumenti da parrucchiere per ottenere una simile acconciatura. Puoi ottenere una chioma bella ondulata e fluente anche così.

Quando avrai scoperto questi astuti stratagemmi non vorrai più farne a meno, ma soprattutto potrai essere sempre perfetta anche quando non hai con te gli attrezzi del mestiere.

Inoltre, grazie a questi trucchetti potrai anche evitare di fare un uso eccessivo della piastra che, come sappiamo, a lungo andare danneggia gravemente il capello.

Capelli mossi da spiaggia senza piastra: effetto sbalorditivo!

Come abbiamo anticipato poco fa, puoi avere capelli mossi effetto spiaggia anche senza andare al mare o usare la piastra. Non tutte lo sanno, ma ci sono alcuni sistemi super efficaci che di sicuro danneggiano di meno la chioma, ma ti permettono di ottenere il medesimo risultato finale. Sei curiosa di saperne di più? Allora continua subito a leggere il nostro articolo. Tra i sistemi più efficaci abbiamo:

Asciugare i capelli a testa in giù: applica un po' di balsamo sulle punte durante il lavaggio e poi asciuga i capelli a testa in giù. Questo gesto li aiuterà a prendere volume. Se vuoi, puoi potenziare l'effetto con dei prodotti specifici per i capelli mossi;

Attorciglia le ciocche attorno alle dita: quando i capelli sono ancora bagnati, arrotolali intorno alle dita e modellali a mano. Poi fonali a velocità media a circa 20 centimetri di distanza;

Usa la fascia: indossa la classica fascetta per tirare indietro i capelli e poi fai delle ciocche da arrotolare intorno alla fascia stessa;

Usa i beccucci d'oca: avvolgi delle ciocche di capelli e poi fissale con queste pinzette. Fona i capelli con il diffusore a testa in giù ed il gioco è fatto;

Fatti le trecce: prima di andare a dormire fai le trecce ed il giorno seguente scioglile. L'effetto sarà sbalorditivo;

Usa i gambaletti: taglia il calzino, poi raccogli i capelli in una coda alta e fissala con il gambaletto, attorcigliando i capelli lungo tutta la lunghezza. In questo modo, dovresti aver ottenuto una sorta di chignon. Blocca il tutto con il becco d'oca e vai a dormire. La mattina seguente vedrai che risultato;

Fai i torchon: dividi i capelli bagnati in ciocche, attorcigliale su loro stesse e poi fissale sulla testa. Lascia asciugare la chioma all'aria o usa il diffusore;

Bigodini: avvolgi i capelli ai bigodini dalla punta fino alla radice e fissa il tutto con il becco d'oca. Fona con il diffusore e vedrai che onde;

Spazzola: ci vuole un po' di manualità, ma l'effetto è strepitoso. Avvolgi i capelli intorno alla spazzola e fona ciascuna ciocca in questo modo.

Con questi trucchi sembrerai come appena uscita dal parrucchiere!