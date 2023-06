Creme viso a un prezzo stracciato: l’ offerta unica all’Esselunga

Vuoi anche tu una crema che funzioni veramente per il viso senza spendere una fortuna? E’ arrivato il momento di andare al supermercato!

A chi non piace prendersi cura del nostro viso e del corpo. Come ci mostriamo al mondo è il nostro bigliettino da visita, specialmente per il quanto riguarda il volto. Se abbiamo qualche rughetta che compare si sentiamo mancare.

Ma se non possiamo o non vogliamo spendere una fortuna, quali creme possiamo acquistare? Ecco che arriva l’offera nel nostro supermercato Esselunga che ci salva. Si perché con una spesa minima abbiamo risultati incredibili, provare per credere.

Crema ottima senza spendere un capitale? Si, eccola!

La parte che sente maggiormente il passare degli anni è il nostro viso o meglio la sua pelle. Iniziano a comparire le prime rughe e questo può crearci alcuni problemi. Utilizzare sempre una buona crema ci può aiutare a sentirci più sicure. Riusciamo anche ad attenuarle.

Ricordiamoci poi sempre che se abbiamo la pelle idratata le righe arriveranno con molto calma. Ecco perché è davvero importante scegliere una crema per il viso che sia adatta alle nostre esigenze e allo stesso tempo che non costi una cifra enorme.

Fortunatamente in questo periodo, o meglio fino al 7 giugno arriva in nostro soccorso il supermercato Esselunga. Si perché possiamo trovare alcune creme per il viso in super offerta. Parliamo di solamente 9,90 euro. Ma di quali parliamo? Sono a marchio l’Oreal Paris e parliamo della Revitalift giorno e notte e della Golden Age giorno e notte.

Non perdiamo assolutamente l’occasione di comprarle, sono ottime. Come possiamo leggere sul sito della casa produttrice ecco come applicarle nel modo migliore.

Classic Revitalif trattamento giorno idratante

Ci aiuta a correggere le righe presenti e rassoda il viso. In questo modo evitiamo la formazione di ulteriori rughe. Per l’applicazione va messa sul viso e sul collo perfettamente puliti con movimenti circolari fino a quando non si assorbe completamente.

Classic Revitralift crema notte

Questo trattamento è intensivo ed ha un booster per rassodare. Al suo interno presenta Pro-Retinolo A e Fibralastyl. Ci aiuta a contrastare la perdita di tono. Come indica il nome dobbiamo applicarla la sera prima di andare a dormire nello stesso modo di quella da giorno.

Golden Age Perfect Giorno

In questo caso ci aiuta quando siamo più mature con l’eventuale cedimento della pelle. E’ un trattamento molto intensivo dedicato. Al suo interno presenta anche l’estratto di Peonia Imperiale che ci dona un colorito rosato e lo migliora con il passare dei giorni. Ci aiuta anche a ricostruire l’epidermide in profondità.

Golden Age Trattamento Ricco Fortificante Notte

Questa crema è stata creata appositamente per avere una pelle fresca e riposata la mattina successiva alla sua applicazione. Ci aiuta anche se abbiamo perso un po’ di tono. Va sempre applicata la sera sia sul collo che sul viso. Applichiamo con l’aiuto di un piccolo batuffolo poche gocce e picchettiamo il tutto per attivare la circolazione.

L’offerta super interessante scade il 7 giugno e vi consiglia di non perderla assolutamente. I risultati saranno visibili in poco tempo!