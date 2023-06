Fai sempre questa cosa quando ti lavi i denti? Smetti subito, ecco perché

Non serve solo lavare i denti frequentemente, ma è anche importante sapere come lavarli. Ci sono errori comuni spesso facciamo. Eccone uno

Per mantenere una buona salute dentale è importante adottare un approccio completo che non si limiti solo all’igiene orale e alle visite dal dentista, ma che prenda in considerazione anche le abitudini quotidiane che possono danneggiare i denti. Molte di queste sembrano innocue, ma in realtà stanno rovinando i nostri denti e le gengive. È importante rivedere queste abitudini per prevenire problemi dentali.

Ad esempio, lavarsi i denti più spesso, evitare di mordere oggetti duri come penne o matite, limitare il consumo di cibi zuccherati e acidi, evitare di masticare gomme o caramelle sono le raccomandazioni che più spesso sentiamo dai nostri dentisti o che ci vengono tramandate. Tuttavia, anche l’uso improprio che facciamo degli strumenti con cui ci laviamo i denti possono rovinare la salute della nostra dentatura.

Come rovinare i propri denti anche se li lavi spesso

Sappiamo tutti che lavare i denti non solo serve a prevenire le malattie dentali, dovute alla placca, zuccheri e batteri del cibo che rimangono in bocca, ma pochi sanno la modalità corretta dell’igiene orale. Insomma, ci dicono quanto dobbiamo lavare i denti ma nessuno ci ha spiegato come e in che modo farlo. Non sappiamo nemmeno quante volte dobbiamo cambiare il nostro spazzolino in un anno.

Sarà forse per questo che nonostante ci lavassimo i denti continuiamo ad avere gengiviti e a combattere con fastidiose carie? Uno degli errori comuni che facciamo usando lo spazzolino da denti è quello di applicare una pressione eccessiva durante la spazzolatura. Ciò può causare diversi danni ai denti e alle gengive: tra cui l’irritazione delle gengive, la regressione gengivale, l’erosione dello smalto e una maggiore sensibilità. Per evitare di spazzolare troppo forte, si consiglia di usare uno spazzolino con setole morbide e di sostituire il vecchio spazzolino con uno nuovo ogni 3-4 mesi o quando le setole mostrano segni di usura. Per pulire in modo corretto i tuoi denti gli esperti consigliano di seguire queste regole: