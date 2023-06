I segni zodiacali terrorizzati dalla vita di coppia, non ce la fanno proprio

La vita di coppia è uno dei sogni e delle aspirazioni di tanti, ma non di tutti: alcuni segni zodiacali sono decisamente refrattari

Un po’ tutti cerchiamo l’amore, la condivisione con un’altra persona, complicità e possibilità di completarci in una dimensione di coppia. Una ricerca che come sappiamo non è per niente facile per nessuno. Ma per qualcuno, può esserlo un po’ di più, per via del proprio carattere.

Ci sono infatti alcuni segni zodiacali che hanno davvero difficoltà in questo senso. Sia per una indole fortemente indipendente e anti convenzionale, sia perché tendono a non accontentarsi e piuttosto che vivere una relazione ‘piatta’ preferiscono rimanere da soli e continuare per la propria strada. Almeno fino a quando non troveranno davvero ciò che cercano.

Vita di coppia, i quattro segni più ‘complicati’

In particolare, ci sono quattro segni zodiacali piuttosto particolari da questo punto di vista e sono quelli che di più tendono a ‘sfuggire’ alla vita di coppia, o comunque quelli che riescono a scendere decisamente meno a compromessi. Vediamo quali.

Innanzitutto, i nati sotto il segno dell’Ariete. Si tratta di persone molto determinate, sicure di sé e consapevoli di ciò che vogliono e cosa cercano. Per questo, non riescono ad accontentarsi se credono di meritare di più. Per loro, uno dei fondamenti principali di una relazione è essere sempre coinvolti in qualcosa di nuovo e di sorprendente. E se non si sentono assecondati in questo difficilmente riterranno la loro relazione soddisfacente.

Poi, gli appartenenti al segno dei Gemelli. Che possiedono un altro carattere piuttosto irrequieto, che si annoia facilmente e ha bisogno di nuove esperienze e di essere costantemente stimolato. Ciò che non può mai mancare nel rapporto con un partner, per loro, sono il dialogo e le conversazioni interessanti. A volte, può esserci la tendenza a ‘valutare’ se la persona che c’è di fronte è giusta, sulla base di domande ipotetiche e a trabocchetto.

Seguono gli esponenti del segno del Sagittario. Per i quali è fondamentale un amore appassionato e totalizzante. Ma per loro la ricerca non finisce mai, nemmeno quando sono in una relazione. Se pensano ci sia qualcosa che non va, non si faranno problemi a troncare immediatamente, per trovare qualcosa di meglio.

Infine, quelli del segno dell’Acquario. Hanno bisogno di un partner che stimoli il loro lato intellettuale e avventuroso e al tempo stesso sono molto indipendenti e coltivano le loro passioni: non possono accontentarsi di una banale routine e in assenza di comprensione taglieranno i ponti.