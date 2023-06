L’app per le casalinghe: suddivide (equamente) le faccende domestiche tra uomo e donna

Una nuova App permette di dividere le pulizie della casa in parti uguali: è una novità assoluta in arrivo dalla Spagna: come funziona.

Non è facile occuparsi dell’ambiente domestico a metà, inevitabilmente per disponibilità di tempo, per carattere e per preconcetti che ancora oggi riguardano la funzione e gli impegni della sfera maschile e quelli della sfera femminile, le faccende domestiche vengono svolte più spesso dalle donne che dagli uomini, ma dal governo spagnolo ora è in arrivo un aiuto per tutte le casalinghe.

Se non vuoi più pregare tua moglie o tuo marito di rifare il letto, buttare la spazzatura, lavare i pavimenti e gli igienici o fare la lavatrice , dovresti scoprire l’ultimissima App che suddivide le faccende domestiche equamente, per scardinare le differenze di genere, anche nella ripartizione dei compiti e della faccende di casa.

App per le casalinghe, la novità che divide i compiti in casa tra uomo e donna

le app che servono a dividere i compiti in casa sono nate già diverso tempo fa. L’esigenza fondamentale che ha portato alla creazione di queste applicazioni mobile è la pacifica convivenza tra coinquilini. Avete presente le case degli studenti universitari che diventano un macello in poco tempo perché nessuno si occupa di sistemare gli ambienti comuni? Beh, proprio per questo motivo è nata Programma Pulizie un’app gratuita in italiano disponibile sia per dispositivi con sistema iOs sia Android, e anche Tody, sono divisi vari ambienti della casa, come cucina, sala da pranzo, bagni e così si organizzano tutte le faccende domestiche dell’intera abitazione.

Non sono le uniche, ne sono state create sempre di più, e adesso ne è nata una mirata, che serve a cercare di far fronte alla disparità di genere. A quanto pare, grazie all’iniziativa della segretaria di Stato per l’uguaglianza Ángela Rodríguez Pam Martínez. il governo spagnolo ha dato vita a Equality, un’App che serve proprio a dividere i compiti in casa in maniera equa, contando le ore che ciascun membro della famiglia dedica al riordino della casa.

La nuova App che diventerà un aiuto concreto per chi si occupa delle faccende domestiche è stata già ribattezzata app per le casalinghe ed è stata presentata durante l’ultimo incontro con il Comitato CEDAW a Ginevra. L’esigenza è quella di cominciare a scardinare, ed eliminare un po’ alla volta, la diseguaglianza di genere, chissà se presto arriverà anche qui in Italia.