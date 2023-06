Altro che creme antiage costose: con 4 euro compri un olio miracoloso che ti salva la pelle| Torni a vent’anni in 2 settimane

Vuoi che la tua pelle torni come a vent’anni? È possibile senza spendere tanti soldi! C’è un olio miracoloso che costa pochissimo!

Le cure estetiche sappiamo tutti che sono molto costose; ci sono creme, le cosiddette anti-age, che non tutti possono permettersi dato il costo veramente eccessivo. Per non parlare poi dei piccoli interventi estetici che ci distendono le rughe per qualche giorno ma ci prosciugano il portafogli; la vanità fa parte dell’essere umano non possiamo fare a meno di apparire più belli e più giovani!

Ci sono comunque dei modi che ci permettono di avere una pelle più distesa e più fresca e che possiamo permetterci economicamente tutti: innanzitutto avere delle buone abitudini, non fumare, non bere troppo, mangiare alimenti salutari e condurre insomma una vita sana! Se non vogliamo o non possiamo spendere tanti soldi in creme e sieri costosi e soprattutto di origine chimica, ci sono dei modi più naturali per intervenire.

C’è un olio che è veramente miracoloso, è usato in tante modalità ed è un prodotto naturale che da sempre viene usato per la bellezza. L’industria alimentare lo usa per alcune preparazioni commestibili ma le sue peculiarità sono perfette per la produzione di prodotti cosmetici. Lo troviamo nelle profumerie ma anche nei supermercati ed è molto economico.

Scopriamo qual è l’olio miracoloso per la nostra pelle, da dove viene estratto e che uso possiamo farne

L’olio miracoloso è l’olio di cocco, estratto dai gustosissimo frutti della pianta del cocco. Una pianta tropicale il cui nome in botanica è “Cocos Nucifera”. Esattamente, all’interno dei semi della noce di cocco, c’è questa sostanza bianca e morbida che si chiama copra, da questa viene estratto l’olio. La lavorazione avviene in vari modi, a seconda dell’uso che avrà l’olio che si estrae se alimentare o cosmetico o farmaceutico.

L’olio contiene molti grassi saturi che sono utili nel contrasto al colesterolo ma è ricco anche di vitamine antiossidanti e minerali. Grazie alla presenza di questi elementi, l’olio di cocco dà alla pelle un effetto detossinante ed emolliente.

Applicato sulla pelle quest’olio miracoloso, la rende setosa, elastica e perfettamente idratata; usata negli impacchi lenisce la cute infiammata e le scottature aiutando la pelle danneggiata. Funziona anche per le irritazioni da pannolino nei bambini. Possiamo aggiungerne un po’ nel nostro detergente preferito e l’effetto sotto la doccia sarà benefico: la pelle rimarrà più idratata e levigata.

Anche come struccante occhi è perfetto: rimuove le tracce di trucco facilmente e senza irritare. Ma non dimentichiamoci dei capelli! L’olio di cocco dà alla nostra capigliatura una lucentezza e una morbidezza incredibili. Usare quest’olio ci darà delle gradi soddisfazioni dal punto di vista estetico e potremmo anche risparmiare molti soldi.