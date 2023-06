Ecco perché il modo in cui dormi potrebbe cambiarti la vita: i benefici che puoi ottenere sono incredibili

Lo sapevi che in base a come dormi puoi influenzare la tua vita di tutti i giorni anche nelle piccole cose? Scopri con noi tutti i dettagli.

Quando dormiamo stiamo ricaricando il nostro corpo che nel mentre continua a lavorare anche se a bassa intensità. Ecco quindi che dormire da un lato piuttosto che da un altro può apportare dei grandi cambiamenti. Siete curiosi di sapere qual’è la scelta migliore.

Nel proseguire dell’articolo scoprirai alcune informazioni davvero utili per quanto riguarda il riposo notturno. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono le azioni che influiscono su questa nostra scelta. Magari proveremo a cambiarla che dite?

Come dormi influenza la tua vita. Ecco come

Tutti noi, come dicevamo anche prima, abbiamo una posizione preferita quando dormiamo. Per mille motivi diversi scegliamo se stare sul lato destro, quello sinistro o magari supino. Insomma ognuno di noi ha una preferenza. Può succedere anche se non dormiamo come ci piace non riusciamo a riposare bene.

Ma tu sapevi che c’è una posizione in particolare che può influenzare alcuni aspetti della nostra vita? Assolutamente si! Parliamo di quando dormi sul lato sinistro. Ci sono alcune informazioni, in questo caso che devi sapere.

Come prima cosa ti diciamo che stando a quanto riportato dal Dottor Douilliart, come si legge anche su tribugolosa, è bene dormire su un lato perché se lo facciamo appoggiandoci sulla schiena il corpo da una pressione continua sulla colonna e su i fianchi. Questo, con il passare degli anni potrebbe essere qualcosa di negativo. E se dormiamo a pancia in giù? I problemi potremmo riscontrarli poi a livello di collo.

Il dottore aggiunge che dormire sul lato sinistro ci permette di avere un quantitativo di aria perfetto nei nostri polmoni, ecco perché è da preferire rispetto anche al destro. E per quanto riguarda la digestione? In questo modo avviene in modo più rapido ed il cibo arriva prima all’intestino. Ecco che mentre dormiamo aiutiamo anche la funzionalità dell’apparato intestinale.

C’è anche un’altro vantaggio che è a livello del sistema linfatico. In questo modo la gravità prende una parte della pressione di drenaggio lontano dal cuore e dalla milza che si trova proprio su questo lato. Ecco quindi che la scelta migliore per riposare bene e per farci del bene è dormire proprio sul lato sinistro.

Ma il Dottor Steven Park, ha aggiunto che se non viene in modo naturale non serve sforzarsi, anzi è meglio non farlo non riposeremo nel modo corretto. E voi in che modo dormite? Sul lato sinistro o in che modo?