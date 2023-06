I giocattoli più cari al mondo: voi spendereste una simile cifra?

Esistono giocattoli davvero molto costosi e che chiaramente non tutti possono permettersi, ma quale di questi è in cima alla lista? Ecco cosa c’è da sapere

I bambini amano i giocattoli e sono davvero tantissimi quelli che attendono con ansia i proprio compleanno per riceverne tanti; forse non tutti lo sanno, ma esistono alcuni giochi davvero costosissimi: ecco la classifica.

Di recente, la crisi economica ha colpito un po’ tutti i cittadini, infatti in tanti hanno dovuto rinunciare a tante cose magari ritenute superflue per evitare di spendere troppo e riuscire a conservare un gruzzoletto per le emergenze.

Chiaramente, non proprio tutti si trovano nella medesima situazione, ma coloro che vivono nel lusso probabilmente non hanno dovuto modificare il proprio stile di vita. Proprio a tal proposito, le persone maggiormente facoltose probabilmente possono acquistare alcuni giocattoli per i propri figli che risultano essere davvero molto costosi alcuni di questi possono avere un costo anche di 2 milioni di euro.

Giocattoli più cari al mondo: quale di questi si posiziona al primo posto nella classifica?

Secondo quanto riportato dal sito online investireoggi.it, si posiziona al quinto posto nella classifica il Goldmund Logos Anatta con un costo di ben trecentomila euro. Si tratta di un sistema acustico di qualità incredibile e che utilizza, per connettersi ai vari dispositivi, il wireless. Nella confezione vi è anche un dongle che può essere utilizzato per connettere il dispositivo a tutti i PC. Di seguito, vi è una classifica che giochi più costosi.

Al quarto posto nella classifica dei giocattoli più costosi al mondo vi è la Motocicletta volante che costa ben 350.000 euro. Tale dispositivo è stato realizzato dalla Helycicle, è composta da tre ruote e può arrivare a ben centottanta km di velocità. Inoltre, in pochissimi minuti vi è la possibilità di trasformare questo oggetto da motocicletta ad elicottero.

Al terzo posto, invece, si posiziona la C-Seed 201 led television con un prezzo di 650.000 euro. Si tratta di uno schermo che può essere alto 4 metri ed è ben duecentouno pollici.

In seconda posizione vi è il Kuratas Robot con un costo di un milione e trecentomila euro. Il peso è davvero incredibile ed arriva a ben 4 tonnellate e vi è la possibilità di condurlo entrando all’interno.

Si posiziona al numero uno della classifica con un costo di ben due milioni di euro il Rinspeed sQuba ovvero un’automobile che può mutare in sottomarino. In strada è davvero velocissima e può arrivare a centotrenta chilometri orari, mentre in acqua non più di cinque. Unica pecca è la mancanza del tettuccio.