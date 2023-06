È tempo di infiorate, da nord a sud passando per il centro Italia: le tappe da non perdere

Il periodo primaverile è rinomato per essere il tempo delle infiorate, presenti da Nord a Sud, passando per il centro Italia. Alcune tappe sono da non perdere: ecco dove trovarle.

Quando si parla di infiorate, ci si riferisce a quelle bellissime manifestazioni legate non solo alla primavera, ma anche all’arte e alla religione. Nella nostra penisola, sono moltissime le città che ogni anno attirano i turisti e curiosi da ogni parte per via delle maestose composizioni floreali realizzate lungo le vie e le piazze.

Gli artisti che danno vita a queste vere e proprie opere d’arte si chiamano infioratori e lavorano tutti i giorni dell’ano per cercare e raccogliere i fiori, custodendoli con cura. La tradizione delle infiorate è nata a Roma intorno alla prima metà del XVII secolo, come simbolo d’espressione della festa floreale.

Nella Capitale, le tradizionali infiorate dovettero scomparire verso la fine del secolo XVII, ma se nei Castelli romani questa consuetudine è proseguita anche nel XVIII secolo. Attualmente, sono moltissime le città che le realizzano, da Nord a Sud del paese. Andiamo a vedere quali sono le infiorate più belle d’Italia.

Infiorate più belle d’Italia: ecco quali sono le migliori 5 da non perdere

Il nostro territorio è pieno di bellezze e manifestazioni che enfatizzano le tradizioni italiane. Una di queste è senza dubbio gli eventi che vedono al centro le infiorate. Per chi ama questo genere di opere d’arte, non può perdere queste 5 infiorate più suggestive e belle d’Italia.