Mirabilandia, questi bambini non pagano il biglietto: l’offerta che fa felici tutti

Promozione davvero incredibile attivata da Mirabilandia: questi bambini non pagano, ottimo momento per visitare il parco divertimenti.

Tra gli storici parchi divertimenti situati in Italia uno dei più famosi e celebri è sicuramente Mirabilandia, aperto nel lontano ’92 (da più di trent’anni quindi) e che col passare del tempo ha costruito sempre più nuove aree, aggiungendo giochi e attività d’intrattenimento per i milioni visitatori che arrivano a Savio, quartiere del comune di Ravenna.

Adatto per grandi e piccini, Mirabilandia con le sue attrazioni è una meta perfetta per chi, magari visitando Ravenna e dintorni, voglia godersi una o due giornate di svago e relax all’insegna dell’adrenalinico divertimento e del buonumore. Insieme alle attrazioni, il parco divertimenti offre sempre una serie di eventi veramente imperdibili che rendono l’esperienza dei visitatori davvero indimenticabile.

Il prezzo del biglietto, specialmente grazie a diverse promozioni attive, è più che accessibile ed invita tanti a programmare anche le prossime vacanze estive a Mirabilandia: una nuova offerta riguarda tra l’altro le famiglie e non solo, perché qualunque bambino rispetti questa caratteristica ha diritto ad entrare gratis. Ecco tutti i dettagli a riguardo, una promo che può venire incontro davvero a molti.

Mirabilandia, la promo per i bambini: loro hanno la possibilità di entrare gratis

Buona notizia per tutti quei genitori che, prossimamente, intendono visitare Mirabilandia insieme ai propri bambini; il parco divertimenti infatti ha attiva una promozione che permette ai bambini sotti i 100 cm d’altezza di ottenere un biglietto gratuito, facendo così risparmiare le famiglie.

Per ottenere l’ingresso omaggio è necessario che ad accompagnare il bambino in questione ci sia un adulto che abbia pagato un biglietto a prezzo pieno o uno ridotto, da acquistare (come si legge sulle informazioni diffuse dal sito ufficiale) “direttamente in biglietteria o mediante prenotazione online”. Il biglietto omaggio dato al bambino permetterà comunque, come qualsiasi altro a pagamento, di accedere a tutte le attrazioni disponibili e alle aree tematiche.

Discorso diverso invece per l’accesso a Legends of Dead Town, Simulatori Motion Sphere presso Ducati World e Mirabeach, tutte zone per le quali può essere acquistato separatamente un altro biglietto. Una promozione davvero utile per le famiglie, specialmente per quelle più numerose, per una giornata all’insegna del divertimento senza mettere troppo mano al portafogli. Affrettatevi subito e godete di questa incredibile offerta.