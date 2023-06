Piatto sfizioso per l’estate con la bresaola: facile da realizzare (non devi neanche accendere i fornelli)

Vuoi preparare qualcosa di molto veloce anche da portare in ufficio? Oggi ti sveliamo una ricetta perfetta e buonissima.

Quando arriva la bella stagione ed iniziano i primi caldi non sappiamo mai che cosa mangiare. La nostra voglia di mangiare diminuisce sempre di più . Ma dobbiamo ricaricare il nostro corpo! Ecco quindi che servono idee veloci, pratiche e super gustose.

Come quella che ti stiamo proponendo oggi. Il nostro piatto unico è a base di bresaola, quindi perfetto anche se stai seguendo un regime alimentare volto a perdere peso. Sei curioso di sapere che cosa ci occorre e come si realizza? Scopriamolo.

Mangiare bene e con gusto anche un piatto che non necessita di accendere i fornelli è il sogno di tutti, confessiamolo. Solitamente con l’arrivo delle temperature che mano mano si stanno alzando è più semplice rispetto all’inverno.

Anche perché se fuori piove e fa freddo vogliamo qualcosa di caldo che ci riscaldi non un piatto freddo! Ma arriviamo alla nostra ricetta che prevede anche l’utilizzo di davvero pochi ingredienti ed è perfetta da mettere nel porta pranzo per il lavoro.

Siete curiosi di sapere che cos’altro ci occorre oltre alla bresaola, ecco gli ingredienti:

100 g bresaola

75 g rucola

50 g noci (sgusciate, più quelle per decorare il piatto)

50 g grana (grattugiato)

1 cucchiaino succo di limone

olio extravergine d’oliva

sale

Queste porzioni sono solamente per una persona, se volete realizzarlo per tutta la famiglia, ovviamente regolatevi di conseguenza. Ma ricordate tutti lo adoreranno! E’ perfetto anche come aperitivo o antipasto. Ma iniziamo con la sua realizzazione super veloce.

Come prima cosa puliamo la rucola e la mettiamo nel mixer, mi raccomando asciughiamola un pochino. Uniamo poi 50 grammi di noci sgusciate e lo stesso quantitativo di grana grattugiato. Poi mettiamo anche il succo del limone, un pizzico di sale e facciamo partire il mixer a scatti. Mi raccomando questo è il trucco per avere un pesto perfetto.

Piano piano uniamo anche 50 grammi di olio EVO. Deve essere bello cremoso ed omogeneo. Prendiamo la nostra bresaola e disponiamola su di un piatto. Condiamo con il nostro composto mettendone un pochino in ogni fetta. Mettiamo anche qualche gheriglio di noce, alcuni spicchi di limone, per chi li vuole ed un filo di olio EVO a crudo.

Ecco che il nostro piatto è pronto per essere servito! Se non lo mangiamo subito, ovviamente conserviamolo in frigorifero e tiriamolo fuori solamente pochi istanti prima. Come avete visto è super veloce e allo stesso buonissimo!