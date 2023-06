Psico-test tacco alto o ballerina La scarpa che scegli svela qualcosa di te

Preferisci stare con i piedi a terra oppure innalzarti con dei tacchi? La tua scelta dirà tanto sulla tua personalità.

Il mondo delle donne è diviso nettamente in due: chiama stare comoda attaccata al terreno e chi invece ama sentire il rumore dei tacchi sul pavimento.

La scelta delle scarpe è fondamentale per una donna: indossandole tutto il giorno è importante sia puntare alla comodità sia all’eleganza e a quanta sicurezza in noi stesse il giusto paio di scarpe è in grado di darci. Te sei più un tipo da scarpe alte o basse? In base alla tua risposta continuando a leggere e scoprirai alcuni tratti della tua personalità. Pronta? Iniziamo!

Le scarpe con il tacco alto: basta saperle portare

Scelta è ricaduta senza ombra di dubbio sulle scarpe con i tacchi altissimi, significa innanzitutto che il look è un aspetto fondamentale del tuo essere, che non puoi assolutamente pensare di uscire di casa senza aver abbinato al meglio i tuoi accessori preferiti ai colori dei vestiti, e che ami seguire le mode. Grazie ai tacchi riesci a sentirti molto più sicura di te stessa, sapendo anche che gli occhi di tutti saranno puntati su di te dato di movimenti sinuosi con cui ti muoverai. Per quanto riguarda la tua personalità invece, non esiste nulla che si possa mettere tra te e il tuo obiettivo: sei testarda e determinata, quando ti metti in testa a qualcosa non c’è n’è per nessuno.

A volte tutta la tua determinazione potrebbe venire scheggiata se stai affrontando un periodo no, e le persone di cui ti fidi di più sono anche i tuoi migliori confidenti e le spalle su cui ti senti tranquilla nel riuscire a piangere.

Se invece la tua scelta è ricaduta sulle ballerine, significa che sono una persona che non si perde tante chiacchiere e discorsi, ma che vai diretta al punto senza alcuna esitazione. Ti interessa essere curata si, ma non passi troppo tempo a definire il tuo look, e di certo non rinuncerai mai alla comodità a favore di un outfit più raffinato ma in cui ti potresti sentire a disagio per tutto il giorno. La tua personalità è molto forte e al tempo stesso semplice: non ti stanchi di affrontare le giornate e per riuscire ad avere successo vai avanti passo dopo passo.

Se per caso ami entrambi i tipi di scarpe, allora si decisamente una persona interessante mi conviene sfaccettature.