Ti senti ingrassata? Forse sbagli il momento in cui ti pesi

Tutti coloro che si sentono grassi, a volte, possono sbagliare il momento in cui si pesano. Ecco quando pesarsi sulla bilancia per vedere il peso corretto.

Pesarsi regolarmente può aiutare sicuramente a tenere monitorati i progressi della dieta e la perdita di peso. Per riuscire a dimagrire con successo, gli esperti sottolineano quanto sia fondamentale il monitoraggio dei chili. Ma è importantissimo conoscere il momento esatto in cui salire sulla bilancia, per evitare di avere dei risultati sballati.

È davvero un compito complicato approcciarsi alla bilancia per pesarsi, non solo per tutte quelle implicazioni psicologiche che derivino dal timore del numero che comparirà. La prima cosa importante da fare è scegliere la frequenza migliore con la quale pesarsi: non ha senso farlo ogni giorno, anche perché il rischio di scoraggiarsi è alto e non è utile.

Quello che però non tutti sanno è che, durante la giornata, il peso può cambiare a seconda dello stress, delle emozioni, del ciclo ormonale e anche in base a ciò che si mangia, oltre alle attività fisiche svolte durante le ore. Proprio per questo motivo, è bene sapere quando pesarsi sulla bilancia per evitare sorprese spiacevoli.

Quando pesarsi sulla bilancia: ecco qual è il momento migliore

La prima cosa da fare quando si ha intenzione di tenere monitorato il proprio peso è quello di acquistare una bilancia e usare questa sempre, perché non tutti i dispositivi sono uguali e a volte possono sballare di mezzo grammo o un chilo. Quindi, il consiglio, è quello di prendere uno strumento buono e posizionarlo in bagno.

Coloro che voglio avere dei risultati certi e affidabili, soprattutto avere dei dati che possono essere confrontati durante i mesi in modo attendibile, devono seguire alcuni consigli. Bisogna pesarsi una volta a settimana e, possibilmente, senza indumenti addosso, ma va bene solo uno slip.

Il momento migliore della giornata per pesarsi è al mattino a digiuno, più o meno circa quindici minuti dopo che ci si è svegliati, così da far distribuire bene l’acqua per tutto il corpo. Possibilmente sempre nello stesso giorno della settimana e alla stessa ora. In questo modo si avrà la certezza dei progressi.

Per tutti coloro che stanno seguendo un regime alimentare e quindi vogliono perdere peso, il consiglio è quello di tenere traccia dei progressi che si stanno facendo. E, soprattutto, non scoraggiarsi se un dato non è come ci si aspetta che sia, questo perché è possibile che dipenda sa una settimana di stress maggiore o altri fattori.