526 abitanti e tanto verde: conoscete la cittadina più a nord del Paese?

Oggi vi sveliamo una curiosità particolare: ecco dove si trova il comune più a Nord d’Italia, immerso nella natura e con pochi abitanti

Come sappiamo, l’Italia è piena non solamente di bellezze artistiche, ma anche paesaggistiche, che la rendono unica al mondo. Non è un caso che milioni di turisti affollino sempre il nostro Paese in tutte le stagioni, alla ricerca di scorci davvero indimenticabili.

Molte curiosità geografiche dell’Italia non sono note nemmeno a noi, per quanto si possa essere dei viaggiatori provetti e delle persone estremamente curiose, ed è per questo che può essere interessante andare alla scoperta di quelle particolarità decisamente poco note. Ma attraverso le quali si possono scoprire scenari inediti e altrettanto suggestivi, rispetto a quelli maggiormente conosciuti dal turismo di massa.

In questa sede, vi parleremo del Comune italiano che si trova più a Nord rispetto a tutti gli altri. Molto probabilmente non ne siete a conoscenza, ma si tratta di una località davvero unica nel suo genere.

Il comune più a Nord d’Italia si chiama Predoi: ecco dove si trova

La cittadina in questione si chiama Predoi ed è situata in Alto Adige, in provincia di Bolzano. Si tratta dell’unico comune italiano a trovarsi più a Nord del 47esimo parallelo.

Si tratta di una cittadina con un abitato piuttosto sparso tra i monti e tra i boschi, localizzato nella valle di Taures e nella valle Aurina. Per raggiungerlo bisogna abbandonare la Strada Statale 49 della Val Pusteria all’altezza di Brunico e percorrere in tutta la sua lunghezza la Strada Statale 621 della Valle Aurina.

Predoi ha 526 abitanti e si trova ad una altitudine, per quanto riguarda il suo abitato principale, di 1475 metri sul livello del mare. E’ l’unico comune italiano a confinare con le due porzioni austriache del Tirolo (Tirolo del Nord e Tirolo dell’Est) e con la regione del Salisburghese. Con la quale però non c’è un collegamento diretto: per sconfinare in Austria, bisogna passare attraverso il valico alpino della Forcella del Picco, che mette in comunicazione con la cittadina austriaca di Kimml.

La cittadina è bagnata dal torrente Aurino, che gli fornisce energia idroelettrica. Il comune è costituito da sei diverse frazioni e ha un clima tipicamente montano, con forti nevicate in inverno ed estati brevi e fresche. La temperatura minima in inverno può giungere a -10 gradi, la massima in estate solitamente non supera i 17 gradi.