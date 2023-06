Cosa fare mangiare ai bambini in spiaggia: i cibi perfetti al mare

Finalmente è tempo di mare! Cosa si può far mangiare ai bambini in spiaggia? Ecco i cibi perfetti da portare con sé al mare: buonissimi!

L’estate è ormai arrivata: le alte temperature, il sole che ci bacia il volto, il profumo dei fiori ormai sbocciati che si estende per tutta la città e la voglia immensa di andare al mare a godersi una giornata in completo relax. Quando arriva l’estate, l’unica cosa a cui pensiamo è sicuramente il mare, l’abbronzatura e tantissimo divertimento. Se però decidiamo di trascorrere un’intera giornata sulla spiaggia, dobbiamo anche pensare bene a cosa poter portare da mangiare, soprattutto se abbiamo dei bambini piccoli.

Quali sono i cibi perfetti da far mangiare ai bambini, sulla spiaggia? Di cosa hanno bisogno per ricaricarsi e non sentirsi ‘pesanti’ durante tutta la giornata? Vediamo insieme, di seguito, alcune idee perfette per un delizioso pranzetto al mare.

Questi sono i cibi da spiaggia perfetti per i tuoi bambini: prendi nota, potranno esserti utilissimi!

Da qualche settimana ormai, le temperature sembrano essere ‘schizzate’ alle stelle, passando da 18° ai 26-28°, mostrando così un aumento improvviso e del tutto ‘strano’. Quest’ultimo, però, presagisce l’inizio di un’estate molto calda a cui dobbiamo iniziare ad abituarci e con cui dovremo convivere. Sicuramente già in queste prime settimane, molte persone hanno ben deciso di trascorrere diversi weekend al mare, rilassandosi sulle spiagge ed evitando la calura della città. Ma, quando si hanno bambini piuttosto piccini con sé, quale pasto è consigliato portare sulla spiaggia? Quali sono i cibi adatti a loro? Vediamoli insieme.

La prima cosa da sapere è che i bambini, soprattutto al mare, sfruttano tantissima energia: in acqua nuotando, sulla spiaggia giocando con la sabbia e facendo i castelli di sabbia, in giro facendo passeggiate con i genitori. Insomma, consumano molte energie sotto al sole ed hanno bisogno di ricaricarsi. Per questo, la cosa fondamentale a cui prestare attenzione, è senza dubbio l’idratazione: acqua e succo di frutta possono essere l’idea migliore. Ma per quanto riguarda il cibo?

Tra i cibi consigliati per i bambini, al mare, troviamo: