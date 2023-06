Diletta Leotta stupisce tutti con la cintura di biberon. Si sta preparando in modo particolare alla nascita

Diletta Leotta prontissima a diventare mamma: ecco la cintura di biberon, stupisce tutti quanti mostrandosi così.

Manca ormai sempre meno al parto di Diletta Leotta e la sua gravidanza continua ad essere seguitissima non soltanto dagli esperti di gossip, ma anche dai tanti follower che seguono con interesse e affetto la conduttrice siciliana. Ben nota a tutti per la sua sensualità, Diletta ha ormai un vistosissimo pancione e sembra già essere più raggiante che mai.

Un evento davvero più che lieto questo per la Leotta, sebbene inaspettato; al momento si gode la sua meravigliosa carriera tra giornalismo sportivo e conduzione radiofonica, mentre è pronta a formare una famiglia con Loris Karius e aspetta la proposta di matrimonio. Proprio in una recente intervista al Corriere dello Sport, ha ribadito come sia “tradizionalista” e voglia dunque che sia il suo compagno a chiederla in sposa.

Ci sarà presto anche l’annuncio del matrimonio? Intanto, col pancione in bella mostra, la Leotta si prepara alle cure della sua bambina e si mostra sui social con una cintura di biberon che appare davvero comodissima: eccola così, l’accessorio sorprende tutti quanti.

Diletta Leotta e la cintura di biberon…per il nuovo podcast: ecco la conduttrice pronta a diventare mamma

Tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Diletta Leotta si è fatta testimonial d’eccezione di un accessorio per mamme durante la prima puntata del podcast Mamma Dilettante, realizzato proprio dalla conduttrice con un gioco di parole che vede coinvolto il suo nome.

Nel video di presentazione della puntata d’esordio, prevista per il 19 giugno, Diletta si mostra quasi come una supereroina con una cintura porta-biberon, una sorta di gonna bianca lunghissima con stivali e canottiera abbinata. Con tanta simpatia (e come al solito bellezza e sensualità) la conduttrice si mette in gioco condividendo questa prima esperienza come mamma con tante altre donne.

“Sto per diventare mamma. E adesso come faccio? 😱 Ok, don’t panic! Per rispondere alle mille mila domande che ho in testa ho pensato a un nuovo podcast, che nascerà il 19 giugno (per rimanere sul tema!) 🤭 Ci saranno chiacchiere tra amiche e mamme, ma non solo ☝️😌@mammadilettante 🎙️ Una produzione @dopcastitaly ✨” si legge nella didascalia. Il podcast si preannuncia davvero molto divertente e prontissimo a spopolare: supermamma Diletta è pronta!