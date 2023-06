Meghan torna a Buckingham Palace: l’incubo di Kate diventa realtà

Meghan Markle non si arrende e torna a Buckingham Palace. Nessuno può fermate la Duchessa del Sussex e Kate decide di correre ai ripari il prima possibile.

La Duchessa di Sussex ha dimostrato di essere una vera e propria spina nel fianco per la famiglia reale, dopo il matrimonio l’ex star di Hollywood ha riservato una lunga serie di guai da risolvere.

Meghan Markle, dunque, non si è abituata alla vita di corte e nel frattempo ha convinto Harry a lasciare Londra, la famiglia e anche i dovei istituzionali. Un passo importante dal quale difficilmente si torna in dietro, la Regina aveva avvisato i Duchi di Sussuex prima di annunciare la loro decisione al mondo intero. Adesso che i piani della coppia non sono andati in porto, la Markle ha puntato Londra e la cognata Kate Middleton.

Meghan fa i bagagli e torna a Buckingham Palace

Secondo alcuni rumor provenienti direttamente dall’Inghilterra, sembrerebbe che Maeghan Markle in occasione dei funerali della Regina Elisabetta abbia chiesto un incontro privato con Re Calo III. Un faccia a faccia per discutere sul futuro dei Sussex e non solo. L’obiettivo di Meghan è quello di tornare in Inghilterra e ritagliarsi un ruolo nella vita monarca, di nuovo, nonostante in diverse occasioni lei sia stato detto che non è più presenza è gradita a Buckingham Palace.

Questa inversione di marcia da parte della Duchessa deriva dal fatto che le cose in America non vanno come lei aveva pianificato; inoltre, Harry avrebbe rivelato di essere insofferente per la nuova vita che i due hanno costruito lontano da Londra. Una crisi matrimoniale nata principalmente dal fatto che con l’addio alla famiglia reale sono venuti meno una lunga serie di benefici. In particolar modo, Harry soffre per l’assenza la scorta personale che lo seguiva in giro per il mondo in quanto membro senior della corona.

Sulla base di tale motivazione, al fine di salvare anche il proprio matrimonio, ecco che Meghan ha fatto i bagagli bussando al portone di Buckingham Palace. La Duchessa, contro ogni aspettativa, è pronta a ottenere un risultato positivo e quindi tornare a essere un membro della famiglia reale in qualunque modo.

Il ritorno di Meghan a Londra ha destabilizzato il membro più in vista della Royal family, ovvero Kate Middleton. La moglie di William non avrebbe accettato di buon grado la missione della cognata, dato che le due donne non hanno mai avuto un ottimo rapporto.

La Principessa del Galles non ha mai apprezzato l’uscita di scena dei Duchi di Sussex, dato che questa loro decisione avrebbe infierito particolarmente su William. Il Principe ha dovuto rinunciare al supporto del fratello in un momento in cui sapeva di averne particolarmente bisogno.

Inoltre, i tabloid inglesi circa gli obiettivi che intende raggiungere Meghan hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non sarà la futura Regina, ma può ritagliarsi una posizione di vantaggio. Ormai a Los Angeles nessuno vuole più la Markle. Quindi, lei con la scusa che al marito manca tanto la Gran Bretagna e la famiglia reale, farà i bagli e tornerà a Londra“.