Ogni quanto lavare i giocattoli dei bambini e come disinfettarli

Ogni quanto vanno lavati i giocattoli dei tuoi bambini? Nessuno conosce questi trucchetti per disinfettarli in modo perfetto. Scopriamoli subito!

Quando si tratta di pulire i vestiti dei neonati non ci sono dubbi, ma con i giocattoli come vi comportate? Ci sono alcune regole fondamentale da rispettare anche in questo senso, ecco perché oggi abbiamo pensato di svelarvele tutte. Scopriamo quindi con quale frequenza vanno lavati e soprattutto con quali prodotti.

Pulire e disinfettare non sono la stessa cosa, anzi queste due azioni hanno due significati completamente diversi. Nel primo caso si tratta di rimuovere sporco e la polvere, mentre nel secondo si uccidono letteralmente i germi grazie all’utilizzo di prodotti specifici.

Soprattutto quando i bambini sono piccoli è fondamentale disinfettare qualsiasi cosa che potrebbero mettere in bocca. Tra le varie cose troviamo anche i loro giocattoli. Ma sapete con quale frequenza dovremmo lavarli e quali sono i prodotti corretti da utilizzare? Scopriamo insieme come sterilizzare nel modo corretto i giochi del neonato.

Come pulire i giochi dei bambini: scopri il metodo giusto

Da quando è scoppiata la pandemia a causa del Covid ci siamo ritrovati inevitabilmente a disinfettare qualsiasi cosa. La nostra apprensione aumenta ancora di più se in casa ci sono dei bambini piccoli. Come molte di voi sapranno i neonati hanno l’abitudine di esplorare le cose mettendole in bocca.

Questo discorso vale anche per i giochi che spesso vengono condivisi con i fratellini o con alcuni amichetti. Per questo motivo è necessario pulirli e igienizzarli in modo accurato. Ricordate che gli oggetti che più devono essere disinfettai sono quelli che i nostri bambini usano con più frequenza. Ad esempio tutti quei giochi per la dentizione che il nostro bebè ama mettere in bocca.

Se i giocattoli del vostro bambino sono prevalentemente in plastica non avrete nessun problema nel pulirli. Con questi basta usare acqua e sapone o una soluzione disinfettante. Prima di utilizzare il prodotto per disinfettare vi consigliamo di adoperare una spazzola per raggiungere le fessure più nascoste del gioco.

Se invece il giocattolo in questione è un peluche vi consigliamo di controllare prima l’etichetta, qui ci saranno riportate le istruzioni di lavaggio. Generalmente si possono mettere comodamente in lavatrice con un programma per delicati. Anche per quanto riguarda articoli per bambini realizzati in tessuto come i libri morbidi o i tappeti gioco è necessario controllare le istruzioni di lavaggio sull’etichetta.

Esistono vari prodotti con cui potrete disinfettare comodamente i giochi del vostro bambino, come ad esempio il Napisan per giochi anche l’Amuchina in spray. Con questi due strumenti pronti all’uso potrete disinfettare i giochi dei vostri bimbi in modo facile e veloce.