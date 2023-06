Assorbenti: arrivano le tre alternative che cambiano la vita e ti fanno sentire libera

Se sei una donna che ha a che fare con le mestruazioni, devi assolutamente conoscere questi prodotti alternativi agli assorbenti.

Essere una donna comporta, spesso, tanti sacrifici e notevoli sofferenze. Una di queste è senza dubbio il ciclo mestruale. Per decenni della propria vita, infatti, una donna è costretta ad avere a che fare con questo ospite mensile indesiderato che le impedisce di condurre una vita normale almeno per qualche giorno, ogni vent’otto giorni. Oltre alla fatica e al dolore, una nota dolente è quella dei costi di avere il ciclo.

Gli assorbenti costano e costano molto cari. Calcolando di usarne parecchi ad ogni mestruazione e di doverli ricomprare molto spesso, i soldi che vengono spesi sono davvero tanti e pesano sul bilancio familiare. E se vi dicessimo che esistono alternative persino migliori degli assorbenti? Questi metodi stanno facendo già impazzire tantissime donne perché efficaci, delicati e perfetti per le esigenze di tutte.

Devi assolutamente provare queste alternative agli assorbenti: efficaci e delicate

Una prima, conosciuta, alternativa è la coppetta mestruale. Piccola coppetta in silicone che si inserisce piegandola in maniera molto patica e che raccoglie il sangue, per poi essere svuotata nel wc. Si deve poi bollire in acqua per sterilizzare e si può usare ad ogni ciclo, senza acquistare nulla in più. Questo la rende un investimento molto fruttuoso per chi spendeva tanto in assorbenti ed è ottima anche per evitare che le mucose entrino in contatto con il tessuto dei pad che, per forza di cosa, ha delle sostanze chimiche indesiderate.

Ancora immerse in bufere di polemiche tra sostenitori e detrattori sono le mutandine assorbenti. Si tratta, come suggerisce il nome, di pratiche mutande realizzate in un tessuto speciale in grado di assorbire il sangue senza macchiare nulla. Sono sicuramente pratiche, essendo anche lavabili, ma non tuti sono d’accordo sulla loro efficacia su flussi particolarmente abbondanti, specie di notte. Ma chi l’ha provata sostiene che siano tutte paranoie infondate. Provare per credere!

Ultimi ma non meno importanti, gli assorbenti lavabili. Retaggio delle nostre nonne, che hanno vissuto epoche in cui gli assorbenti e i pannolini per bambini lavabili erano la normalità, sono tornati in pompa magna. Si possono usare più volte, lavandoli e applicandoli sulle mutandine come fossero classici assorbenti. Unica pecca, si macchiano facilmente, ma possono tornare come nuovi con quale lavaggio e un po’ di candeggina.