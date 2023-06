Come affrontare l’esame di maturità: la psicologa rivela gli errori da non commettere

L’esame di maturità si avvicina e può preoccupare non poco gli studenti che saranno chiamati ad affrontarlo. Ecco i trucchi per non sbagliare e tenere alla bada l’ansia.

L’esame di maturità rappresenta uno dei momenti più temuti da tutti gli studenti, spesso anche pi degli esami che si affronteranno poi all’università, proprio perché da quello può dipendere il futuro e la possibilità di concludere i cinque anni delle superiori. Non a caso, c’è chi racconta di sognare ancora quei giorni anche a distanza, di anni, compresa la paura che ha provato nel timore di dover rispondere a domande ignote.

Nei giorni precedenti tanti ragazzi faticano a dormire e possono temere di avere un po’ il classico vuoto di memoria una volta che si ritroveranno in aula, nonostante abbiano studiato a lungo. Essere in ansia può essere più che naturale, ma non si deve pensare che dall’esito di questo possa dipendere il futuro di un giovane.

Esame di maturità: tanta paura ma…

Provare paura e ansia in vista dell’esame di maturità è più che naturale, ma è importante cercare di affrontarlo con serenità, nonostante si sia consapevoli che da quello può dipendere il proseguimento del proprio ciclo di studi.

Ascoltare il parere di una psicologa può quindi essere la scelta migliore per sapere come gestire questo momento, sia se lo si sta vivendo in prima persona, sia se si conosce qualcuno che si sta preparando a questo momento.

Un ruolo importante viene innanzitutto svolto dai genitori, che possano essere preoccupati a loro volta vedendo la tensione che avvertono i loro ragazzi. Non dovrebbero però mai trasmettere le loro paure ai figli, che potrebbero così temere una loro reazione se le cose non dovessero andare come speravano (vale anche se lo studente dovesse prendere un voto più basso rispetto a quanto pensato).

Anche gli insegnanti già nei giorni che precedono questa fase dovrebbero fare il possibile per rassicurarli. Questo può permettere loro di pensare che gli adulti che sono per loro un riferimento hanno fiducia nelle loro capacità.

Tenere a bada l’ansia

Non si deve comunque pensare che l’ansia che si può provare prima dell’esame di maturità e mentre si stanno affrontando le varie prove sia sempre negativa, almeno se non supera certi limiti. Essere terrorizzati non permette di arrivare sereni al grande giorno, proprio per questo è determinante cercare di dormire almeno per 7-8 ore a notte. Se il sonno risultasse inferiore, infatti, possono inevitabilmente calare, concentrazione, memoria, apprendimento e attenzione. Il rischio di essere depressi in caso di insuccesso è quindi dietro l’angolo.

Non si deve nemmeno ritenere, come ci tiene a precisare la psicologa, che ci sia un metodo universale da applicare per studiare. Ognuno può averne uno che ha sviluppato nel corso degli anni e mantenerlo anche in questa occasione. Chi ha una forte memoria fotografia potrebbe così puntare su quelle che vengono definite “mappe concettuali“, che permettono di vedere in modo chiaro quali siano i concetti più importanti oggetto di ogni materia.

La sera precedente al tema di italiano è quella più temuta, non a caso trattata spesso anche nei film. Si dovrebbe cercare, per quanto possibile, di rilassarsi, magari ascoltando musica classica, che può favorire il riposo.

Premiarsi quando si fa qualcosa di buono può essere altrettanto corretto, proprio perché si riconosce a se stessi di avere raggiunto un obiettivo importante. Non è necessario scegliere qualcosa di costoso, può bastare anche una cena in compagnia degli affetti più cari.