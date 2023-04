Ansia e depressione: scopri l’attività fisica più efficace degli psicofarmaci e cambia vita

Soprattutto dalla pandemia in poi, ansia e depressione sono diventate molto diffuse. Butta quelle pastiglie e prova questo sport: ti sconvolgerà

Per quanto questi disturbi dell’umore siano sempre stati presenti nell’uomo e nella donna, determinate situazioni locali o internazionali possono aumentarne la diffusione o la pericolosità. La pandemia, ad esempio, ha accentuato ansia e depressione in chi già ne soffriva e ha portato molte più persone a sperimentarne i sintomi per la prima volta. La maggior parte di chi ne soffre cura questi disturbi con gli psicofarmaci, anche se c’è una via più soddisfacente e più efficace: lo sport.

Per quanto un po’ di ansia prima di un evento importante o un po’ di tristezza in seguito a qualcosa di spiacevole siano del tutto normali, si parla di patologie quando queste sensazioni limitano la quotidianità e la rendono invivibile, senza un aiuto esterno. Molte persone, quindi, si rivolgono a uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno psichiatra e molto spesso il primo approccio curativo è quello degli psicofarmaci. La scienza, però, ha scoperto l’impatto dello sport su ansia e depressione ed è incredibile.

Se hai ansia o depressione inizia a fare sport: cambia tutto

Secondo dei recenti studi, una persona su otto in tutto il mondo ha un disturbo di salute mentale, trattato con antidepressivi o ansiolitici. Questi farmaci, seppure aiutino ad attenuare i sintomi e a rendere la vita il più normale possibile, hanno però anche enormi effetti collaterali. Di conseguenza, la scienza ha voluto cercare un metodo alternativo e più sano per curare ansia e depressione e l’ha trovato: lo sport.

Durante un’attività sportiva di buona intensità, si attivano i recettori della serotonina. Questi sono associati a un effetto antidepressivo e sono i responsabili della sensazione di felicità. La scienza ha infatti dimostrato che allenarsi promuove il volume del cervello grazie all’aumento di flusso sanguigno e, inoltre, riduce l’infiammazione del corpo.

Quest’ultimo aspetto è molto importante poiché ansia e depressione sono state spesso correlate a uno stato infiammatorio del corpo: riducendo questa condizione attraverso lo sport, le persone vivranno dei benefici anche in merito ai propri disturbi del comportamento. Tali benefici dell’attività fisica si riscontrano anche nei bambini: è stato provato che fargli fare sport migliora il loro rendimento scolastico e le capacità di apprendimento. Negli anziani, invece, previene il declino cognitivo, riduce i sintomi depressivi e in generale fa sentire meglio.