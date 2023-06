Le migliori maschere per il viso fatte in casa per una pelle giovane e fresca

Hai bisogno di ridare ‘vita’ al tuo viso? Ecco le migliori maschere per avere una pelle giovane e fresca: creale in casa, fantastiche!

La pelle del viso, di ognuno di noi, ha bisogno sempre di essere curata. Quest’ultima subisce i segni del tempo, gli ‘attacchi’ esterni di smog e cambiamenti climatici e soprattutto tantissimo stress: tutto questo porta a secchezza o ‘grasso’, comparsa di punti neri o brufoli, macchie, rughe e così via. Per evitare che ciò accada bisogna sempre idratarle, esfoliarla e renderla luminosa.

Vediamo allora insieme, come poter dare vita alle migliori maschere per il viso, in casa. Vi serviranno pochissimi ingredienti per rendere quest’operazione semplice e meravigliosa.

Crea in casa le migliori maschere viso: sono economiche, profumate e super efficaci

Prendersi cura di se stesse, amarsi molto più di quanto si possa fa con gli altri, è il modo perfetto per far sì che anche gli altri si innamorino di noi. Per stare bene con se stessi e con gli altri, bisogna prendersi cura della propria mente, allontanando i pensieri negativi e soprattutto praticando hobby, e del proprio corpo, idratandolo e trattandolo proprio come un tempio.

Oggi ci occuperemo della creazione di alcune maschere per il viso, semplici, economiche e super efficaci. Vediamo insieme di quali abbiamo bisogno.

La prima maschera che vogliamo proporvi è quella al melograno, che ha un’azione antiossidante ed anti-invecchiamento. Serve principalmente per idratare la pelle. Per realizzarla avremo bisogno di:

1 tazza di farina di avena

2 cucchiai di semi di melograno

2 cucchiai di miele

2 cucchiai di latticello

Iniziamo mettendo la farina di avena e i cucchiai di melograno all’interno di un robot, mescolando per bene e creando il mix perfetto. A questo punto aggiungiamo il resto degli ingredienti e continuiamo a mescolare. Quest’ultimi, unendosi, formeranno una crema meravigliosa, che dovrà essere applicata sul viso e lasciata riposare per qualche minuto, per poi risciacquare ed asciugare con un asciugamano in microfibra, delicatamente.

La seconda maschera invece è esfoliante, aiuta ad eliminare imperfezioni, punti neri, acne e soprattutto desquamazioni della pelle: è quella ai mirtilli rossi. Per realizzarla avremo bisogno di:

1 tazza di mirtilli rossi

1 tazza di uva rossa

il succo di 1 limone

1 bustina di gelatina

Creare questo nuovo composto, unendo tutti gli ingredienti e mettendoli in una ciotola, coperti con della pellicola trasparente, e riporli in frigorifero. Aspettare che diventino solidi, quasi gel e lasciare il tutto a riposo per circa 2 ore. Dopodiché si può togliere dal frigo, farlo sciogliere un po’ all’esterno, per circa 10 minuti ed infine applicarlo sul volto, evitando contorno occhi e labbra. Lasciare agire per circa un quarto d’ora e poi risciacquare con abbondante acqua tiepida. Asciugare con un asciugamano in microfibra, senza strofinare molto.