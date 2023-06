Perché i bambini fanno più capricci con la mamma: la scienza svela il vero motivo

Il tuo bambino non smette di fare i capricci? Perché con le altre persone sembra più buono e meno monello che con la mamma? Ecco la risposta

Diciamolo, essere mamma è bellissimo ma occuparsi dei bambini è faticoso e molto spesso stressante. Questo non dovrebbe far sentire in colpa le donne, poiché non significa essere delle cattive madri se ammettiamo di essere un po’ stanche dei capricci dei nostri figli. Gli stessi bimbi che con il papà sembrano essere meno capricciosi e loro, spesso, per questo motivo, sembrano non comprendere la stanchezza di noi mamme, vittime dei loro piagnistei.

Ti sarà capitato spesso di notare un atteggiamento diverso del bimbo con il papà, che sembra essere meno capriccioso. Questo non deve farci sentire in colpa e più incapaci dei nostri compagni. Il comportamento, secondo una ricerca, sembra dipendere proprio dal bambino ed è molto ricorrente. Insomma, non capita soltanto a noi ma tante mamme sembra che abbiano sperimentato questa caratteristica del figlio.

Perché il bambino è più capriccioso con la mamma? Ecco la risposta

Secondo uno studio effettuato dall’Università di Washington, lontano dalla propria mamma i bambini assumono un atteggiamento più ubbidiente e collaborativo. Secondo gli studiosi, infatti, la figura materna influenzerebbe in maniera negativa il comportamento dei piccoli, che in determinate circostanze, preferirebbero seguire altre autorità. Sono state prese a campione 500 famiglie e studiati i comportamenti dei bimbi. Presi in esame i loro atteggiamenti: dalla disubbidienza all’aggressività.

Si è constatato che i bimbi del campione analizzato dalla ricerca si mostravano più pacati e tranquilli durante il gioco, ma diventavano capricciosi e reticenti alle regole, imposte dalla loro madre mentre entrava nella stanza. Gli psicologi ritengono che questo comportamento sia il risultato del legame madre-figlio, che è il più forte tra tutti. Questo accade meno con il padre, essendo spesso meno presente della mamma nella cura del bambino.

Quando il bambino nasce, sviluppa un senso di fiducia incondizionata e confidenza nei confronti della madre, che lo porta a sentirsi sicuro di lamentarsi e fare capricci sapendo che sarà sempre perdonato. Questo comportamento indica un legame solido e forte tra madre e figlio. Questa dimostra che i bambini hanno una capacità di comprensione maggiore di quanto si pensi, già dalla più tenera età.

Infatti, fin dai primi mesi di vita, sembrano essere in grado di riconoscere chi detiene l’autorità e di interpretare i comportamenti degli adulti. Uno studio recente, pubblicato su ‘Cognition’, ha dimostrato che già a 18 mesi i bambini sarebbero in grado di interpretare gli atteggiamenti delle persone intorno a loro e di adeguarsi di conseguenza.