Se hai un animo romantico sono queste le 5 mete da sogno imperdibili da visitare

Quali sono le 5 mete da sogno da non perdere per i veri romantici: destinazioni uniche da conoscere, ecco dove prenotare la vacanza

Città straordinarie, bellissime e con una atmosfera magica da conoscere per i veri romantici, le 5 mete da sogno da sogno per una vacanza indimenticabile. Quando si organizza una vacanza, di certo c’è sempre la voglia di scaricare lo stress e poter abbracciare il relax per i giorni di durata del viaggio stesso. Ma una vacanza in primo luogo dev’esser fonte di emozioni che restano dentro, esperienze uniche che poi, ripensandoci dopo un po’, diverranno amabili ricordi.

In tal senso, si può pensare alle 5 mete da sogno per chi ha un animo romantico, addentrandosi in realtà e in atmosfere da sogno. È il caso di Lubiana, storica, colorata ed accogliente, oppure Parigi, la ville lumière, pronta ad accogliere tra i suoi caffè e i ponti, e giri di notte sulla Senna. E che dire di Vienna, da vivere anche andando in carrozza, e Praga, tra misteri e magia. E poi Porto, con i suoi profumi e la sua cultura, per una vacanza nel segno del romanticismo.

Lubiana è una meta particolare, piena di misteri. Capitale della Slovenia, è un gioiellino in grado di sorprendere grazie ai suoi tanti colori. Protetta dall’alto dal Castello, si può fare un giro sul fiume: costi non molto alti e romanticismo che di certo non mancherà, in vacanza.

5 mete da sogno romantiche da conoscere in viaggio per una vacanza magica: da Parigi a Porto

Ad alcuni includere Parigi tra le 5 mete da sogno romantiche potrà sembrare banale e scontato, ma quest’ultima è la città dell’amore in assoluto e va scoperta e vissuta. Un picnic in uno degli spendi parchi, la visita al Louvre, un pasto da consumare sulla Senna. Non manca la possibilità di visitarla di notte, sui battelli, e di abbandonarsi alla scoperta di quartieri e strade suggestivi, tra anima radicata e cultura intensa.

Magia e mistero nel segno della bellezza, gli elementi che contraddistinguono Praga. Edifici liberty, chiese e sotterranei romani. Tanta arte tra palazzi e giardini barocchi, e la musica quale aspetto fondamentale della città. Impossibile non calarsi nell’atmosfera emozionate, mentre si percorrono a piedi le vie della città. Una splendida esperienza il quartiere Malá Strana, sul Castello di Praga, senza dimenticare il paesaggio da apprezzare riguardo la Collina di Petrin, al tramonto.

Vienna è una delle 5 mete da sogno romantiche che colpisce per tanti ragioni. Dal giro in carrozza, esperienza romantica in assoluto, alle bellezze naturali. Le opere di Klimt, la torta Sacher, ma non solo. L’atmosfera inebria e conquista ad ogni angolo imboccato, la città, capitale della musica classica, sorprende e lascia senza fiato.

Porto non lascerà più il cuore di chi la visita. Romanticismo e un po’ di malinconia, toccherà le corde dell’anima con la sausade. Città particolare, molto bella, che farà sentire la propria mancanza, al ritorno. Balconi fioriti e strada acciottolate, tra i posti dal maggior fascino in città c’è il quartiere Ribeira, dove si può ammirare anche il fiume Douro.

Immancabile la passeggiata sul Ponte Dom Luis I. Un viaggio dalla mille emozioni in una delle 5 mete da sogno romantiche.