Sporco difficile in bagno, il segreto per togliere tutto in 10 minuti: provalo subito

Basta bagno sporco e piastrelle indecenti: con questo semplicissimo trucchetto le pulisci in solo 10 minuti per un pulito mai visto prima.



Siamo tutti d’accordo nel dire che è proprio il bagno uno degli ambienti più sporchi di casa. Al suo interno si andrà ad accumulare non solo una grandissima quantità di germi e batteri, ma si moltiplicheranno così velocemente, che non potrai mai evitare di pulirlo nemmeno per un giorno.

È molto importante che ogni suo elemento sia sempre perfettamente igienizzato, ma sarà soprattutto nelle zone più impensabili che dovrai dedicare maggiore attenzione. Meno i punti saranno visibili e più sarà proprio lì che lo sporco si andrà ad accumulare. Oltre a questo, però, devi aggiungere anche che la maggior parte dei bagni sono dotati di piastrelle e sarà anche sulla loro superficie che dovrai eliminare sporco e polvere. Un compito sicuramente non piacevole, ma assolutamente necessario se vuoi mantenere una perfetta igiene.

Lo sporco dal bagno da oggi lo elimini così: un solo prodotto per delle piastrelle pulite e brillanti

Mantenere un bagno sempre pulito non è sicuramente semplice, soprattutto se la famiglia è numerosa e il tempo a tua disposizione è sempre poco. Ecco perché è molto importante trovare qualche piccolo trucchetto che ti permetta di avere tutto igienizzato in poche mosse. Quest’oggi ti andremo a svelare un semplice rimedio fai da te, che ti permetterà di avere piastrelle pulite e splendenti in appena 10 minuti.

Pulire le piastrelle del bagno ti richiede sempre più tempo del previsto? Prova questo semplice trucchetto e sarà tutto pulito in meno di 10 minuti. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà:

Acqua

Candeggina

Spugna

Flacone spray

Panno in microfibra

Una volta procurato tutto il necessario procedi pure in questo modo:

Nel flacone spray versa acqua e candeggina in parti uguali; Chiudi il flacone e agita leggermente; Adesso prendi il panno in microfibra, bagnalo leggermente e passalo sulle piastrelle per eliminare la polvere superficiale; Prendi adesso il mix di acqua e candeggina e vaporizzalo sulle piastrelle; Usa la spugnetta per stendere la miscela e lascia agire 10 minuti; Ora non ti resta che sciacquare tutto con acqua corrente; Asciuga con un panno pulito et voilà.

Le tue piastrelle sono tornate perfettamente lucide e pulite in pochissimo tempo. Per aumentare l’effetto, puoi aggiungere anche delle gocce di succo di limone. In questo modo non solo sentirai un gradevole profumo, ma avrai eliminato anche eventuali macchie di calcare.