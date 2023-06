60 anni ma ne dimostri 40 con questi trucchi pazzeschi sull’abbigliamento che ti fanno ammirare da tutti

Scopri i trucchi per avere un abbigliamento fresco e giovane, ma senza risultare cafona ed eccessiva: ringiovanisci di vent’anni!

L’età è un numero nella maggior parte dei casi, specialmente quando dentro ci si sente giovani e fresche. Chi l’ha detto che a 60 anni non si possa osare, oppure stravolgere il proprio look? Ogni donna è meravigliosa e merita la giusta attenzione quando si tratta di valorizzare la propria persona. Il benessere fisico si estende su quello mentale, e si vive in armonia con sé stesse e il mondo. Così, consigliamo dei trucchi pazzeschi per un abbigliamento cool, ma senza pretese, soprattutto alla moda!

Come già accennato, l’età è una questione mentale perché in molti casi seppur si hanno molti più anni, nel cuore e nello spirito ci si sente ancora delle ragazzine piene di energia. Così, non si può optare per un look classico come si faceva un tempo, soprattutto perché le mode e i trend cambiano anche per chi è abbastanza matura. Così, i 50 anni sono diventati i nuovi 40, mentre i 60 si rivelano essere gli anni delle possibilità mancate, quindi un’alternativa per essere sé stesse con maggior consapevolezza.

Quali sono i trucchi per un abbigliamento donna impeccabile? Il primo consiglio che diamo verte sull’importanza della personalizzazione, insieme agli altri suggerimenti inerenti colori, modelli e texture!

Trucchi abbigliamento donna, ecco come ringiovanire in poche mosse!

Cosa significa personalizzare? Ebbene, è qui che bisogna andar fuori gli schemi di una moda standardizzata e di massa, specialmente perché è in questo caso che si può osare con dei look davvero cool. Non è vero che occorre limitarsi con le scelte, quel che bisogna sapere è che per essere alla moda basta semplicemente porre in armonia gli oggetti ed i capi di abbigliamento che stiamo per consigliare. Ecco di cosa si tratta, e come una donna matura può fare invidia anche alle adolescenti!

Essere alla moda significa prima di tutto sentirsi a proprio agio ed avere consapevolezza della propria bellezza. Quindi, bisogna iniziare ad osare con accessori e capi d’abbigliamento anche colorati, perché i colori non conoscono età, e se ti piacciono, significa che neanche il tuo spirito si è stancato di brillare! Così, si possono associare abiti leggeri e freschi con orecchini ed occhiali da sole importanti. Sono del tutto sconsigliati abiti ampi e larghi, non fanno che invecchiare la figura.

Inoltre, c’è un grosso vantaggio per le donne mature che permette loro di ringiovanire, quello di poter utilizzare gioielli, abiti, orologi, scarpe e borse di qualità. Quindi, evitare del tutto i negozi di massa che vanno bene per le più giovani, ed optare per le boutique. Scegliere borse di grandezza media o piccine, in modo da non fare “effetto nonna dalla borsa grande”, e prediligere orologi come se fossero gioielli. In questo modo, si è aggiornate sulle mode del momento, si personalizza il look con ciò che piace, ma lo stile e la classe non vengono mai meno.

In conclusione, puntare sulla qualità, freschezza dei materiali, e su misure non troppo extra. Adattare accessori e capi di abbigliamento alla propria fisicità.