Arriva il bonus da 175 euro al mese per le donne: come fare ad averlo e come funziona

In arrivo il nuovo bonus da 175 euro al mese per le donne. Ecco come fare per averlo subito e come funziona

Ci sono finalmente buone notizie per tantissimi cittadini che si trovano a fronteggiare una fase di grave crisi economica ormai quasi da due anni a questa parte.

In un momento in cui il bisogno di un supporto economico extra è più che mai sentito, l’introduzione del nuovo bonus da 175 euro al mese per le donne si presenta come un’opportunità concreta. Questa misura garantirà un’ulteriore entrata economica alle donne che si trovano in difficoltà, offrendo loro un sollievo finanziario prezioso. Nel resto dell’articolo, esploreremo nel dettaglio come funziona questo bonus e forniremo informazioni su come richiederlo.

Come funziona e come richiedere il bonus da 175 euro al mese

L’ultimo anno non è stato affatto facile dal punto di vista economico e sociale. Le difficoltà si sono moltiplicate per coloro che hanno figli a carico e spese extra da affrontare. La situazione ha posto molte famiglie in una situazione di estrema precarietà finanziaria. Tuttavia, con l’introduzione del nuovo bonus da 175 euro al mese per le donne, si apre una luce di speranza. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per affrontare meglio questo periodo di crisi, fornendo un supporto economico supplementare alle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno. Ma vediamo subito come funziona il bonus e come richiederlo.

Lo Stato ha istituito un nuovo sostegno economico chiamato Assegno Unico Universale, erogato mensilmente dall’INPS a favore delle famiglie con figli a carico. Questo trattamento, approvato dal precedente governo Draghi e confermato dal governo attuale guidato da Giorgia Meloni, ha sostituito e unificato benefici come il bonus mamma, il bonus nascita e il bonus bebè. A seconda delle situazioni familiari, l’importo mensile può arrivare fino a 175 euro per ogni figlio a carico. Nel prossimo segmento, spiegheremo dettagliatamente come richiedere e ottenere questo assegno.

Il nuovo sussidio, chiamato Assegno Unico Universale, è pensato per quelle famiglie n cui vi sono figli a carico. Il bonus è valido dal settimo mese di gravidanza della mamma, fino a quando il figlio compirà 21 anni. L’importo varia in base al valore ISEE del nucleo familiare: da un minimo di 50 euro per un ISEE superiore a 40.000 euro, fino a 175 euro mensili per ogni figlio a carico con un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Tuttavia, per i figli tra i 18 e i 21 anni, l’importo viene ridotto da 175 a 85 euro, a condizione che siano rispettati i parametri ISEE. La domanda per ottenere l’Assegno Unico Universale può essere presentata dopo la nascita, rivolgendosi a un ente di patronato o tramite l’accesso online sul sito dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS come metodo di autenticazione.