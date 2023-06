Bicarbonato in frigo | Mettilo la sera prima e finalmente risolverai un fastidioso problema

Sai perché tutti stanno mettendo del bicarbonato nel frigo? Provaci anche tu e quello che accadrà ti lascerà senza parole.

Il bicarbonato è uno di quegli ingredienti che in casa non dovrebbe mai mancare e non solo perché risulta essere ottimo come disinfettante di frutta e verdura, ma perché ha degli utilizzi alternativi davvero incredibili.

Sono tantissimi i rimedi naturali che ogni giorno prevedono l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Perfetto in cucina per eliminare le incrostazioni di pentole e padelle, usato in alcune ricette per favorirne la lievitazione e perfetto anche per rimuovere le macchie più ostinate dagli indumenti. Anche nel bagno non mancheranno alcuni trucchetti che prevedono il suo uso, fra questi sbiancare ed igienizzare i sanitari o eliminare le macchie di calcare dai rubinetti. Senza dimenticare che il bicarbonato risulta essere anche perfetto per eliminare lo sporco da lavatrice e lavastoviglie. Insomma, in casa non dovrebbe mai mancare, questo è ormai certo.

Bicarbonato in frigo, bastano poche ore in frigo per risolvere un problema molto comune

Oltre a quelli appena elencati, sono ancora diversi gli usi del bicarbonato da provare. Se mescolato ad esempio con un goccio d’acqua, diventerà anche un perfetto scrub per il corpo, basta applicarlo sotto la doccia sulla pelle umida e si otterrà una pelle liscia e priva d’impurità. E non finisce di certo qua, tra poco infatti, sveleremo il motivo per cui tutti stanno mettendo una ciotolina di bicarbonato nel frigo: la scoperta è davvero strepitosa.

Il frigo è uno degli elettrodomestici di casa che richiede una pulizia e attenzioni ben precise, questo perché conservano il cibo al suo interno tutto dovrà essere sempre perfettamente igienizzato. Tuttavia, nonostante le dovute accortezze non sarà raro che si sviluppino cattivi odori, dovuto magari alla cattiva conservazione degli alimenti.

Quando questo accade, comprare tutti quei prodotti sgrassanti che troviamo al supermercato è senza dubbio la prima cosa che ci viene in mente. Questi però, oltre ad essere anche piuttosto costosi, di naturale hanno davvero ben poco. Proprio per questo il bicarbonato ci torna utile ancora una volta. Tutto quello che dovremo fare è mettere una ciotola all’interno del frigo riempita con la nostra polverina magica e lasciarla agire per tutta la notte. Il mattino dopo, basterà aprire lo sportello per renderci conto che tutti i cattivi odori sono completamente spariti.

Per un effetto maggiore, aggiungiamo qualche goccia di succo di limone e sentiremo un profumo davvero unico. Questo trucchetto facile e veloce, ci farà ottenere un notevole risparmio: da provare subito.