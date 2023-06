“I medici erano terrorizzati”: quello che è successo a questa donna dopo il parto è spaventoso

Il corpo di una donna attraversa molti cambiamenti ormonali e fisiologici durante i nove mesi di gravidanza, ma alcuni sono molto più insoliti di altri.

Un corpo estraneo e dall’aspetto inquietante che comincia improvvisamente a crescere sulla pelle, deturpando il tuo aspetto fisico fino a trasformarti in un mostro. È quanto incredibilmente accaduto a una giovane mamma, Jordan, dopo aver messo al mondo il suo bebè. I medici erano terrorizzati alla sola idea di toccarla. Ecco il retroscena.

Jordan aveva 18 anni quando sì è accorta che la piccola voglia che aveva sul viso ha cominciato a gonfiarsi, diventando una vera e propria protuberanza segnata da varie crepe. Quell’orrenda protesi, dall’odore nauseabondo, della sua testa continuava a crescere, ancora e ancora. I medici non avevano assolutamente idea di cosa fare. Solo in seguito si è appurato che il fenomeno era dovuto ai cambiamenti ormonali legati alla gravidanza e al parto.

Una terribile “sorpresa” dopo il parto

“Ho passato anni a nascondere la mia voglia con i miei capelli perché sentivo che era l’unico modo in cui potevo sperimentare una vita normale”, ha raccontato al Mirror l’oggi 24enne Jordan, dal Colorado, negli Stati Uniti. “Ma quando sono rimasta incinta a 18 anni del mio primo figlio tutto è cambiato in peggio. Dopo aver partorito, ho notato che la mia voglia si gonfiava, si screpolava e perdeva di liquidi. Non potevo più sdraiarmi sul lato della voglia, perché schiacciandola emetteva un fetore orribile”.

Jordan non aveva assolutamente idea di cosa stesse succedendo, fino a quando un giorno “ha accidentalmente strappato un grosso pezzo dalla voglia” ed è corsa al pronto soccorso. “Non avevano idea di cosa stessero guardando – avevano paura di toccarlo, testarlo, di fare qualsiasi cosa”, ricorda la ragazza. La protuberanza ha continuato a crescere e lei ha iniziato a perdere ogni speranza di avere una vita normale. Fino a quando ha trovato il medico giusto e le è stato diagnosticato un LNSS.

“Ho ricevuto la mia diagnosi: sindrome del nevo sebaceo lineare (LNSS). Ho subito iniziato a fare ricerche sul termine perché era risposta che attendevo da anni. Ma su Google ho trovato così tante cose spaventose che ho smesso di leggere”. La LNSS è una malattia genetica rara che si presenta come una voglia fino a quando i cambiamenti ormonali la costringono a crescere. Può essere rimossa chirurgicamente dai medici, e così è stato per Jordan.

Da quel momento la sua vita è cambiata in positivo. Ora la ragazza condivide la sua storia online per diffondere un messaggio di auto-accettazione, amore e speranza per chiunque nel mondo soffra con di malattie. “Siamo le persone che sentono che nessuno le sta ascoltando. Siamo le persone che si sentono sole in una stanza piena di gente. Siamo le persone che meritano le stesse opportunità di tutti gli altri”, conclude.