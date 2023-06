Tacchi alti: allarme salute del corpo | Ecco come indossarli senza rischi ed errori da non fare

Non rinunceresti mai ai tacchi alti? Devi sapere che rischi alcuni problemi di salute. Ecco cosa dicono gli esperti e gli errori che non devi fare.

Quasi tutte abbiamo almeno un paio di scarpe con i tacchi alti nel nostro guardaroba. Queste calzature ci rendono sicuramente più femminili, ma non sono certamente il massimo della comodità. Questo perché rendono instabile e oscillante la nostra andatura, a causa del mancato appoggio plantare. Per questo motivo, negli ultimi anni gli esperti hanno lanciato un allarme sui rischi che può causare l’uso prolungato dei tacchi alti.

Sono diversi infatti gli accorgimenti che dobbiamo prendere quando indossiamo calzature con il tacco alto. Una di queste è ridurre il rischio di prendere storte alle caviglie, assicurandosi di utilizzare queste scarpe solo quando facciamo brevi camminate. Per la nostra quotidianità è bene utilizzare scarpe basse onde evitare i rischi connessi all’utilizzo prolungato dei tacchi alti. È importante infatti usarle solo per le occasioni speciali. Tuttavia, i rischi alla salute legate ai tacchi alti non riguardano solo le cadute.

Ami i tacchi alti? Stai attenta possono far male alla salute

È vero, noi donne per essere femminili siamo disposte a piccole torture. Il tacco alto rientra in una di queste. Secondo gli esperti, infatti, l’utilizzo costante dei tacchi alti può causare problemi alla colonna vertebrale e alle articolazioni, oltre ad aumentare il rischio di cadute e infortuni. Inoltre l’utilizzo di tacchi alti può causare una serie di problemi alla salute, tra cui cattiva postura e mal di schiena.

Non è finito qui. I problemi si possono estendere anche ai piedi con malattie quali: alluce valgo e dito a martello, dolori alla pianta dei piedi e calli, e ipertensione delle ginocchia. Questi rischi sono maggiori quanto più i tacchi sono alti e ogni cambiamento della posizione naturale del piede ha un impatto anche sul bacino e sulla colonna vertebrale. È importante fare attenzione all’utilizzo di tacchi alti, soprattutto per evitare traumi alle articolazioni.

Inoltre l’uso dei tacchi è correlato al rischio di incidenti stradali. Sebbene non ci fossero leggi in Italia che vietano di guidare con i tacchi, tuttavia, può essere scomodo e pericoloso per il conducente e gli altri utenti della strada. In base al codice della strada, il conducente deve essere in grado di mantenere il controllo del veicolo e di effettuare tutte le manovre necessarie in modo sicuro. Di conseguenza, se il vigile ritiene che l’uso di tacchi alti rappresenti un pericolo, può decidere di sanzionare.

È quindi fondamentale scegliere con cura il tipo di tacco e alternare l’utilizzo di scarpe con tacco a quelle più comode e basse. Inoltre, è bene fare attenzione anche alla postura durante l’utilizzo dei tacchi, cercando di mantenere la schiena dritta per evitare eccessiva pressione sulle vertebre. Se non vogliamo rinunciare ai tacchi alti, bisogna sceglierli con attenzione e moderazione per non correre rischi per la nostra salute.