Test solo per le menti fredde: riesci a trovare l’intruso tra questi gelati?

Aguzzate la vista e mettetevi alla prova con questo divertente rompicapo. Dovrete trovare l’intruso nell’immagine, sarete all’altezza della sfida?

Siamo ai primi di giugno, e ha ricominciato a far caldo e belle giornate su quasi l’intera Penisola. A volte anche troppo caldo, motivo per il quale potreste pensare di distrarvi da fatica e sudore, e mettervi alla prova con questo rinfrescante e rigenerante test. Concentrarvi su quest’ultimo permetterà al vostro cervello di isolarvi dalle influenze esterne, e contemporaneamente di migliorare le vostre capacità cognitive.

Il test è piuttosto semplice. Dovrete osservare con molta attenzione l’immagine iniziale e trovare, tra i gelati raffigurati, l’intruso, la cui caratteristica è avere una piccolissima differenza rispetto agli altri. La differenza è ben mascherata e avrete bisogno di una buona dose di concentrazione e un pizzico di fortuna, oltre che avere freddezza.

Quando siete pronti, potete iniziare a guardare l’immagine e cercare attentamente tra i gelati raffigurati, all’apparenza tutti uguali. Se pensate che per voi sia troppo semplice un test del genere, potete stabilire un tempo limite per aumentare il grado di sfida. Che ne dite di 20 secondi? Se siete dei bravi osservatori, dovreste riuscire a completare questo rompicapo in men che non si dica.

Trova le differenze: la soluzione del test

Mi raccomando, mettetevi alla prova senza sbirciare e siate onesti. Il test è pensato per poter essere risolto da tutti, non avrete bisogno di nessuna abilità particolare. Fate del vostro meglio e, una volta scaduto il tempo o trovato l’intruso, potete controllare la soluzione più in basso. Vi guideremo nella risoluzione con l’ausilio di un’ulteriore immagine.

Guardiamo con attenzione la soluzione. Il percorso migliore per raggiungere l’obiettivo è di facile applicazione, e ve lo spiegheremo passo per passo. La prima cosa da fare, generalmente, è trovarne due uguali, per permettere al vostro cervello di riconoscere più facilmente gli oggetti effettivamente uguali e predisporlo a trovare l’intruso. Una volta fatta questa operazione, dovrete studiare ogni singolo dettaglio di ogni gelato, prendendone uno alla volta e confrontandolo man mano con gli altri. Facendo così, noterete ben presto che l’intruso si trova al centro della terza fila. Se osservate con attenzione, noterete che lo stecco del gelato in questione è bianco, a differenza degli altri che lo hanno giallo.

Sei riuscito nell’impresa? Continua a metterti alla prova con questi test. I benefici che apportano al nostro cervello sono molteplici: lo mantengono sveglio, reattivo e in buona salute, il tutto al costo di pochissimi secondi. Provare per credere.