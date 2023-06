Valigia per i più piccini: la lista completa degli oggetti che non possono mai mancare

Ecco cosa non puoi assolutamente dimenticare di mettere in valigia per i tuoi bambini se stai per partire: una guida che ti salva la vita.

Ormai il caldo estivo è qui, e così anche il sudore e la voglia di scappare dalla città e dal lavoro per prendersi una meritatissima vacanza lontana da tutto e da tutti. C’è qualcuno che ha già un piano o un accordo per andare da qualche parte, e c’è invece chi preferisce fare le cose all’ultimo, con spontaneità. Ma ad ogni modo sarà comunque fondamentale, prima o dopo, preparare le valigie.

Soprattutto per i più piccini, i nostri amati bambini, che ovviamente dipendono completamente dalla nostra supervisione per ogni aspetto dalla loro esistenza. Portarli al mare o in montagna per la prima volta è un’emozione unica per loro e anche per noi genitori, ma è fondamentale partire pronti per ogni evenienza se non vogliamo trasportare una pausa dalla vita in una settimana da incubo.

Per questo fare la valigia nel modo più giusto e attento possibile è fondamentale se si vuole partire con la mente più tranquilla e avere sempre tutto sotto controllo, proprio come a casa. Ecco quindi una guida che può fungervi da promemoria per quello che serve nella valigia dei vostri bambini.

Tutto quello che devi mettere in valigia per il tuo piccolo

Partiamo da quello che potrebbe essere forse la cosa più importante. Il pannolino. Potreste non trovarlo dove andate, o non della marca che preferite, e questo significa semplicemente l’inferno. Portatevene a profusione, a pacchi, a scatoli interi.

Ovviamente poi c’è il biberon. Anche qui avere la bottiglia con cui più avete dimestichezza e con la tettarella che il piccolo ama significa poterlo continuare a nutrire senza troppi problemi. Da questo punto di vista potrebbero farvi comodo anche i pannolini da mare, cosiddetti swimmers, per contenere ogni sostanza senza bagnarsi con l’acqua. Anche pomate per le scottature da pannolino e per il sederino potrebbero salvarvi.

Non dimenticate poi di portare bagnoschiuma e shampoo con cui il vostro piccolo si lava continuamente, dato che certamente non potrebbe creare reazioni allergiche. Ovviamente spazio anche a ciucciotti e giocattoli con cui si passano tante ore, qualcuna addirittura in religioso silenzio.

Purtroppo dovete anche essere pronti per il peggio, con tutte le medicine del caso. Dunque fate spazio a ghiaccio secco, garze sterili, pomate antistaminiche, sciroppi per la tosse. Fondamentale anche il termometro e il paracetamolo, in gocce o in supposta. Fondamentali anche i cerotti in caso di qualche lieve caduta e disinfettante per ogni occasione.